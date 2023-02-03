Четверть потерь - вчерашние гражданские: что известно о потерях России в Украине к февралю

Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле ПТУ (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло).

Из открытых источников нам известно о смерти 924 мобилизованных россиян. В это число входят погибшие при обстреле Макеевки (близ Донецка) 1 января. Нам удалось установить имена 101 российского военного, погибшего в результате попадания ракеты по ПТУ, из них 99 человек были мобилизованными. Семьи еще по меньшей мере 18 солдат не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 117 000 человек.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 26 тысяч человек погибшими.

К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России.

Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти еще 500 россия н, воевавших в Украине. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 3 февраля нам удалось подтвердить информацию о 13 030 погибших солдатах и офицерах.

По общему числу погибших на первом месте находится Краснодарский край (551 погибших). При этом о смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

Первые мобилизованные погибли спустя всего две недели после получения повесток. В некоторых регионах и частях на тренировки людей, призванных с гражданки, отвели больше времени, но, по словам самих мобилизованных, зачастую по прибытию на фронт их использовали не по тем специальностям, по которым велась подготовка.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка перед отправкой на фронт.

Последнее время примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

Еще 49 умерли на территории России - большинство, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

На основе открытых данных нам удалось установить имена 875 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября.

Похороны погибших в Макеевке продолжают проходить в Самарской области практически ежедневно, поэтому установленная нами цифра погибших явно неокончательная. Британская разведка утверждает, что при обстреле ПТУ могло погибнуть около 300 российских военных.

На первом этапе войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ, а также спецотряды Росгвардии - то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения, укомплектованные преимущественно контрактниками.

Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, мы видим, что сейчас основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК „Вагнер“ (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь, и это существенная перемена тенденции.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из „русских“ регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 407 погибших из Дагестана, 403 погибших из Челябинской области и 399 погибших из Бурятии. Для сравнения: известно лишь о 73 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Именно Свердловская область сейчас лидирует по потерям среди мобилизованных. На второе место - после обстрела Макеевки - вышла Самарская область.

В январе впервые на второе место по числу погибших вышла Свердловская область (419 человек). 118 погибших из этого региона - мобилизованные, все они умерли за последние три месяца.

Однако в число погибших выходцев из Краснодарского края мы заносим только тех, кто жил в этом регионе. Случаи, когда погибший жил в другом регионе, а похоронен в Краснодарском крае (так нередко бывает с заключенными, воевавшими в составе ЧВК „Вагнер“), не учитываются в списке потерь Краснодарского края.

Но уже с середины марта началась активная вербовка в армию тех, кто еще недавно работал на гражданке. Подписать краткосрочные контракты с российской армией и Росгвардией агитировали как ветеранов боевых действий, так и тех, кто раньше никогда не служил.

Уже летом, именно отряды добровольцев и сводные подразделения мотострелков стали основной силой на фронте. Сейчас основные потери несут отряды, наспех составленные из людей, прошедших лишь минимальную подготовку на базах. Судя по некрологам, многие добровольцы отправлялись на фронт, получив лишь 7-10 дней тренировок.

Большая часть добровольцев - это мужчины в возрасте за 40. Многие из них имеют лишь опыт срочной службы. И только небольшая часть в прошлом участвовала в боевых действиях или проходила длительную подготовку, прослужив годы на контракте. Но есть и те, кто отправляется воевать, будучи старше 60 и даже старше 70 лет.

Так, Михаил Шувалов из Хабаровска подписал контракт в возрасте 71 года. Профессиональным военным он никогда не был, последние 40 лет отработал на ТЭЦ.

Осенью он оформился в военкомате, отправился на фронт и погиб 10 декабря. Чуть меньше чем через месяц его тело доставили домой для захоронения.

Несмотря на очень чувствительные потери, которые понесли элитные части российской армии на первом этапе войны, подразделения спецназа и ВДВ продолжают принимать активное участие в боях. Мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев.

Погибшие командиры

Из 13 030 установленных российских военных, погибших в Украине, 1665 человек, то есть почти 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 54 полковника.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры российской армии. Именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.