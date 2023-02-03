03.02.2023, 08:15
В столкновении BMW и Volkswagen на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером в аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека.
Авария произошла в 18:25 на 165 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыхви, где 24-летний мужчина на легковом автомобиле BMW 530D при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Volkswagen Multivan под управлением 58-летнего мужчины.
Водителя и пассажира Volkswagen (26-летнюю женщину), а также пассажира BMW (22-летнюю женщину) доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.