ЧП и криминал
03.02.2023, 08:15

В столкновении BMW и Volkswagen на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

 
Uued kiirabiautod, pilt on illustratiivne.
Uued kiirabiautod, pilt on illustratiivne.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера вечером в аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека.

Авария произошла в 18:25 на 165 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыхви, где 24-летний мужчина на легковом автомобиле BMW 530D при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Volkswagen Multivan под управлением 58-летнего мужчины.

Водителя и пассажира Volkswagen (26-летнюю женщину), а также пассажира BMW (22-летнюю женщину) доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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