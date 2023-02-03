Эстонские девушки начали покорять мировой хоккей. И разгромно проиграли пять матчей

Эстонская команда девушек встретилась со сверстниками из Казахстана, Исландии, Новой Зеландии, Болгарии и Бельгии. В мае прошлого года Eesti Hoki начали собирать и готовить женскую хоккейную команду до 18 лет с целью участия в турнире Кубка мира в своей возрастной группе.

Эстония, Бельгия и Болгария участвовали в данном турнире впервые.

На первый раз результат вышел такой:

Эстония - Болгария 0:6

Эстония - Бельгия 0:7

Эстония - Исландия 1:8

Эстония - Казахстан 0:8

Эстония - Новая Зеландия 0:11

Девушки еще совсем юные. Некоторым недавно исполнилось по 14-15 лет. Так что у наших „ласточек“ еще все впереди.

Вратари

София Саламатина(14.07.2006) - HPK Hämeenlinna (FIN)

Карола Варес (27.04.2008) - HC Wolferines



Защитники

Светлана Алексеева (26.02.2007) - HK Säde

Агате Маргарете Юргенсон (27.08.2006) - HC Grizzlyz

Мийна Крийса (13.09.2005) - Viljandi HK

Кади Риммел (17.12.2007) - Viljandi HK

Нора Вонт „A“ (07.11.2008) - HK Roosa Panter

Aманда Сепп (11.06.2006) - HK Roosa Panter



Нападающие

Кади Росс (13.12.2006) - HC Grizzlyz

Франка Геленсер (23.07.2007) - HK Säde

Амалия Геллер „A“ (22.07.2007) - HC Grizzlyz

Мерили Ильмъярв(14.02.2007) - HC Grizzlyz

Стелла Леэ (05.12.2008) - HK Roosa Panter

Ксения Шарко (02.11.2005) - HC Everest

Катерина Херма (07.12.2005) - Viljandi HK

Карина Демина (29.03.2007) - HC Everest

Марисса Рейтер (08.04.2008) - HC Wolferines

Кяби-Трийн Рийг „C“ (26.05.2005) - Viljandi HK



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