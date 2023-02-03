Эстонские девушки начали покорять мировой хоккей(1)
C 26 января по 1 февраля в Софии (Болгария) прошел Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд (U-18) 2023 года во II-м дивизионе.
Эстонская команда девушек встретилась со сверстниками из Казахстана, Исландии, Новой Зеландии, Болгарии и Бельгии. В мае прошлого года Eesti Hoki начали собирать и готовить женскую хоккейную команду до 18 лет с целью участия в турнире Кубка мира в своей возрастной группе.
Эстония, Бельгия и Болгария участвовали в данном турнире впервые.
На первый раз результат вышел такой:
Эстония - Болгария 0:6
Эстония - Бельгия 0:7
Эстония - Исландия 1:8
Эстония - Казахстан 0:8
Эстония - Новая Зеландия 0:11
Девушки еще совсем юные. Некоторым недавно исполнилось по 14-15 лет. Так что у наших „ласточек“ еще все впереди.
Вратари
София Саламатина(14.07.2006) - HPK Hämeenlinna (FIN)
Карола Варес (27.04.2008) - HC Wolferines
Защитники
Светлана Алексеева (26.02.2007) - HK Säde
Агате Маргарете Юргенсон (27.08.2006) - HC Grizzlyz
Мийна Крийса (13.09.2005) - Viljandi HK
Кади Риммел (17.12.2007) - Viljandi HK
Нора Вонт „A“ (07.11.2008) - HK Roosa Panter
Aманда Сепп (11.06.2006) - HK Roosa Panter
Нападающие
Кади Росс (13.12.2006) - HC Grizzlyz
Франка Геленсер (23.07.2007) - HK Säde
Амалия Геллер „A“ (22.07.2007) - HC Grizzlyz
Мерили Ильмъярв(14.02.2007) - HC Grizzlyz
Стелла Леэ (05.12.2008) - HK Roosa Panter
Ксения Шарко (02.11.2005) - HC Everest
Катерина Херма (07.12.2005) - Viljandi HK
Карина Демина (29.03.2007) - HC Everest
Марисса Рейтер (08.04.2008) - HC Wolferines
Кяби-Трийн Рийг „C“ (26.05.2005) - Viljandi HK