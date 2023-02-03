Самолет с футболистами экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей

Команда направлялась на сборы в испанскую Торревьеху. Через 30–40 минут полета командир воздушного судна сообщил, что у него „странное объявление“: „Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене“.



Как сообщил экипаж, после вылета с ним связались сотрудники аэропорта Гётеборга и сказали, что забыли предупредить о мячах, предположив, что они были накачанные.



По словам пилота, остановка в столице Дании должна была занять около получаса, чтобы успеть сдуть мячи, он также принес извинения за неудобства.



После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.

В клубе заявили, что сдули все мячи перед вылетом, самолет в итоге посадили из-за ложной тревоги, но это было исключительно решением авиакомпании и экипажа, поэтому они не ждут требований о компенсации.



„Гётеборг“ занял восьмое место в чемпионате Швеции в 2022 году.



Источник - РБК