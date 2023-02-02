Politico: лидерам ЕС перед саммитом разослали записку, связанную с одеждой и Зеленским

Перед саммитом Украина-ЕС Евросовет распространил внутренний меморандум по дресс-коду для европейских политиков, посещающих Украину. Это произошло еще до того, как ЕС окончательно определился со своей повесткой дня и списком гостей предстоящего двухдневного саммита в Украине, на котором множество высших лидеров ЕС будет беседовать с украинскими официальными лицами.

В материале сказано, что работа политиков часто связана с символикой не меньше, чем с реальной политикой.

Причиной рассылки записки „стала явная попытка сохранить военный вид для организаторов и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей формой военного времени“, как пишут журналисты, а попытка поддержать Украину военным стилем одежды „может быть воспринята как сигнал“.

„Специалисты ЕС по планированию, вероятно, прекрасно понимают, что такой стиль подходит тем, кто борется с жестоким вторжением *россии, но, возможно, в меньшей степени подходит для комиссара ЕС“, ‒ сказано в материале.

Еврокомиссия не прокомментировала изданию Politico это сообщение.

Очередной 24-й саммит Украина - ЕС, который, как ожидается, должен пройти в Киеве 3 февраля.