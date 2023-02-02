Министр обороны: в вопросе расширения полигона Нурсипалу никто не хочет медлить

„Сегодня не было принято никакого решения, — сообщил министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). — Но процесс будет продолжаться. Было согласовано, каким образом быстро подготовить юридические разъяснения, которые дадут более четкое представление о том, что является оборонным сооружением и земельным участком, а что нет. Во-вторых, следует разработать плату за обязательство проявлять терпение“.



Певкур отметил, что на заседании кабинета министров все придерживались единого мнения, что в демократической стране процесс должен выглядеть следующим образом: сначала вопрос обсуждается с общинами, и только потом попадает на стол к правительству.



„Мы постараемся обсудить еще раз в понедельник, чтобы прийти к пониманию, способен ли этот состав парламента внести изменения в законы или нет“, - сказал Певкур.



Насколько вероятно, по мнению министра, что вопрос Нурсипалу ляжет на плечи следующего состава Рийгикогу? „Я работаю со знанием того, что в правительстве есть четкий консенсус: никто не хочет медлить“, — ответил Певкур.

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