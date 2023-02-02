Путин в Волгограде: Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту

Президент посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил венок к Вечному огню. После этого Путин выступил с речью на концерте, заявив, что России снова угрожают немецкие танки с крестами на борту.

„Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится“, — добавил он.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что значили эти слова Путина: „Что у России (есть) потенциал и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции“.