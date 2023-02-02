ВСТРЕЧА В НАРВЕ | „Давайте сначала сами выучим эстонский язык на нужном уровне, а потом уже будем говорить про учителей“ - Дмитрий Дмитриев(1)
В Нарвском колледже проходит встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. В дебатах участвовал представитель Центристской партии Дмитрий Дмитриев.
Переход на эстоноязычное образование
Дмитрий Дмитриев отметил, что их партия голосовала против закона о переходе на эстоноязычное образование в том виде, в котором он был.
„Я согласен, что во главе развития стоит именно качественное образование, которое будет давать инженеров, IT-специалистов, учителей. И последних у нас сильно не хватает. Поэтому мы только усугубим проблему. Нам нужно дополнительно еще 5-6 тысяч специалистов, но мы не успеем их подготовить. Темп, который задан, не выдержит сама система“, - заявил Дмитрий Дмитриев.
„Наша партия стоит за то, чтобы продолжались программы языкового погружения. Тем, для кого эстонский язык не родной, его нужно преподавать, как иностранный. К тому же за 30 лет мы так и не смогли создать языковую среду в Ида-Вирумаа, здесь до сих пор большинство русских. Давайте сначала сами выучим эстонский язык на нужном уровне, а потом уже будем говорить про учителей“, - подытожил политик.
Инфляция
Основная мысль Дмитрия Дмитриева заключалась в следующем: „Нужно поддерживать не только людей, но и предприятия, как сделала, например, Германия, вложив много денег в свой бизнес“.
Памятники и переименование улиц
„Не все так хорошо как кажется. партия Реформ повторила все те ошибки, которые она делала и до этого в прошлые годы. Вместо диалога с местной общественностью и с местным самоуправлением - получился вывоз с утра пораньше. Я согласен, что сейчас очень много других важных тем, но эмоциональность этой темы и важность для части общества не стоит забывать. Иногда вопрос стоит не „что делать, а как это делать“, - отметил Дмитрий Дмитриев.
„Все эти законопроекты: например, запреты русского языка в общественном пространстве, законопроект, который касается рекламы на русском языке, законопроект о символике на зданиях. Коалиция начала заниматься этими эмоциональными темами перед выборами. С другой стороны, как говорили некоторые представители в парламенте - открылось окно возможностей, в течение которого нужно успеть сделать как можно больше“, - сказал политик.
„С другой стороны, выборы на носу, и надо как-то активизировать своих избирателей. На мой взгляд у нас слишком часто на стол в парламенте стали стали попадать законопроекты, которые напрямую противоречат конституции. Об этом говорила и канцлер права, об этом в какой-то момент говорил и президент. Я надеюсь, что после выборов все это немного утихнет и придет чуть больше здравомыслия“.