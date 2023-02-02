ВСТРЕЧА В НАРВЕ | „Давайте сначала сами выучим эстонский язык на нужном уровне, а потом уже будем говорить про учителей“ - Дмитрий Дмитриев

Переход на эстоноязычное образование

Дмитрий Дмитриев отметил, что их партия голосовала против закона о переходе на эстоноязычное образование в том виде, в котором он был.

„Я согласен, что во главе развития стоит именно качественное образование, которое будет давать инженеров, IT-специалистов, учителей. И последних у нас сильно не хватает. Поэтому мы только усугубим проблему. Нам нужно дополнительно еще 5-6 тысяч специалистов, но мы не успеем их подготовить. Темп, который задан, не выдержит сама система“, - заявил Дмитрий Дмитриев.

„Наша партия стоит за то, чтобы продолжались программы языкового погружения. Тем, для кого эстонский язык не родной, его нужно преподавать, как иностранный. К тому же за 30 лет мы так и не смогли создать языковую среду в Ида-Вирумаа, здесь до сих пор большинство русских. Давайте сначала сами выучим эстонский язык на нужном уровне, а потом уже будем говорить про учителей“, - подытожил политик.

Инфляция

Основная мысль Дмитрия Дмитриева заключалась в следующем: „Нужно поддерживать не только людей, но и предприятия, как сделала, например, Германия, вложив много денег в свой бизнес“.

Памятники и переименование улиц

„Не все так хорошо как кажется. партия Реформ повторила все те ошибки, которые она делала и до этого в прошлые годы. Вместо диалога с местной общественностью и с местным самоуправлением - получился вывоз с утра пораньше. Я согласен, что сейчас очень много других важных тем, но эмоциональность этой темы и важность для части общества не стоит забывать. Иногда вопрос стоит не „что делать, а как это делать“, - отметил Дмитрий Дмитриев.