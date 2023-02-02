Фон дер Ляйен: новый пакет санкций против РФ примут в феврале

Европейский Союз ужесточит санкции против России. „До 24 февраля, годовщины российского вторжения, мы подготовим десятый пакет санкций“, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 2 февраля. По ее словам, уже действующие штрафные меры нанесли экономике РФ значительный ущерб: один лишь ценовой потолок на российскую нефть обходится Москве в 160 млн долларов в сутки.

Ожидается, что новый пакет штрафных мер, подготовка которого началась еще в декабря, среди прочих мер будет включать в себя заморозку активов граждан России и Беларуси, подпавших под санкции, и запрет на их въезд в ЕС. Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в перечень войдут меры борьбы с попытками обойти санкции, введенные в течение прошлого года. По словам главы Еврокомиссии, ЕС вместе с партнерами также „изучает способы использования российских государственных активов на благо Украины“.

50 млрд евро помощи

„Мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился. Государство-террорист, напротив, увеличило темп адаптации к санкциям. И стоит его в этом догонять“, - отметил по итогам двусторонней встречи Владимир Зеленский. Он выразил надежду на то, что новые решения ЕС помешают РФ обходить уже принятые ограничительные меры.

Глава ЕК в свою очередь оценила объем экономической, гуманитарной и военной помощи Европейского Союза Украине более чем в 50 млрд евро. „Мы пообещали стабильную финансовую поддержку и выполняем свои обязательства“, - отметила Урсула фон дер Ляйен, комментируя предоставление Киеву первого транша макрофинансовой помощи в рамках предусмотренных в 2023 году 18 млрд евро.

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