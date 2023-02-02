„Превратим тебя в девушку и отправим видео твоей жене“. Покинувший Россию офицер рассказал о пытках украинцев командирами ВС РФ

„Нам говорили, что едем на учения“

Интервью с бывшим кадровым офицером российской армии выпустили „Би-би-си“ и проект Gulagu.net.

Ефремов сообщил, что служил в ВС РФ с 2013 года и на момент вторжения командовал взводом разминирования инженерно-саперного батальона 42-й дивизии с базированием в Чечне. Он пробыл в Украине до 24 мая, а вторгся на территорию страны через Крым 27 февраля.

„Нам говорили, что едем на учения. Тогда никто не верил, что будет война. Все верили, что это всего лишь учения. Я уверен, что даже старшие офицеры не знали“, — заявил он „Би-би-си“.

Экс-офицер утверждает, что неоднократно пытался уволиться из армии, но ему не давали на это разрешения. По данным „Би-би-си“ увольнение произошло летом 2022 года, после того, как Ефремов отказался возвращаться на войну [в тексте приводится копия приказа об увольнении]. За это командиры называли его „предателем“ и „трусом“.

После начала мобилизации Ефремов покинул Россию с помощью Gulagu.net. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

„Ведра, топоры, велосипеды — они запихали все это в свои грузовики“

Первые 10 дней после вторжения дивизия провела на захваченном военном аэродроме в Мелитополе, где военные занимались грабежом.

„Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Один солдат забрал газонокосилку. Он гордо сказал: „Я возьму ее домой и буду косить траву возле нашей казармы. Ведра, топоры, велосипеды — они запихали все это в свои грузовики“, — заявил он.

Еще полтора месяца он и восемь солдат охраняли артиллерийскую часть — они спали на улице и охотились на кроликов и фазанов из-за голода.

„Однажды мы наткнулись на особняк. Там был русский боец. Холодильники у них были забиты. Еды хватило был, чтобы пережить ядерную войну“, — заявил он.

„Мы превратим тебя в девушку и отправим видео твоей жене“

Ефремов описал пытки со стороны полковника, чье имя в материале не называется, в оккупированном городе Бильмак Запорожской области. Он стрелял пленным в руки и ноги, жестоко их избивал и угрожал сексуальным насилием.