НОВОЕ ПРАВИЛО | Сменить продавца электроэнергии теперь можно намного быстрее

В соответствии с действовавшим ранее положением для прекращения действующего договора и вступления в силу нового необходимо было дождаться начала нового месяца и о желании сменить поставщика нужно было уведомить не менее чем за 7 дней до конца месяца. В результате этого процесс мог затянуться на срок до 37 дней. Теперь же сменить поставщика можно за 14 дней.

Для того, чтобы процесс стал более быстрым, Elering внесла соответствующие изменения в свою платформу обмена данными, которая представляет собой государственную инфосистему хранения данных о потреблении энергии и которой продавцы энергии предоставляют данные о своих договорах.

По словам руководителя отдела системных услуг компании Elering Мари Калмет, новая система делает процесс смены поставщика значительно более гибким. „В отличие от прежней системы, новый договор купли-продажи электроэнергии может вступить в силу даже посередине месяца, и людям уже не нужно ждать начала следующего месяца, чтобы изменения вступили в силу.

Если у владельца места потребления нет договора на приобретение электроэнергии, т.е. он пользуется общей услугой, покупая электроэнергию у оператора распределительной сети, то договор с новым продавцом вступит в силу уже на следующий день.

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