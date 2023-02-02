ВИДЕО | RusDelfi в Нарве: следите за дебатами политиков онлайн! Обсуждаем самые важные вопросы

Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:

Какие темы будут обсуждаются на встрече?

Впрочем, нашей редакции тоже есть, чем поделиться. 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Наши корреспонденты постоянно, на протяжении целого года, были в центре событий. В своей последней на данный момент командировке на самой линии соприкосновения — в Бахмуте — побывал наш корреспондент Роман Старапопов, который лично расскажет о своем опыте. В зале также присутствует главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и другие журналисты RusDelfi.