ВИДЕО | RusDelfi в Нарве: кандидаты в Рийгикогу обсудили важные темы(19)
Первого и второго февраля редакция RusDelfi работала в Нарве. 2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже прошла встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. За ходом дебатов можно было следить онлайн НИЖЕ.
Гости встречи в Нарвском колледже 2 февраля:
Эдуард Одинец, Социал-демократическая партия
Вадим Орлов, Партия реформ
Дмитрий Дмитриев, Центристская партия
Максим Ильин, Eesti 200
Какие темы обсуждались на встрече?
переход на эстоноязычное образование в Нарве;
будущее Нарвской больницы;
отношения с Россией, граница Ивангород-Нарва и закрытие погранперехода;
памятники и переименование улиц,
и многое другое.
У всех, кто придет на встречу, была возможность задать вопросы присутствующим политикам.
Впрочем, нашей редакции тоже было чем поделиться. 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Наши корреспонденты постоянно, на протяжении целого года, были в центре событий. В своей последней на данный момент командировке на самой линии соприкосновения — в Бахмуте — побывал наш корреспондент Роман Старапопов, который лично расскажет о своем опыте. В зале также присутствует главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков и другие журналисты RusDelfi.