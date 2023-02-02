МНЕНИЕ | Яна Тоом: легализация конопли – да или нет?

Молодые реформисты сделали предложение легализовать коноплю, утверждая, что такой шаг соответствует принципам свободного общества, обеспечивает ее безопасное и урегулированное потребление, а также даст государству налоговый доход.

Как теневой министр Центристской партии я приветствую общественное обсуждение темы легализации конопли – особенно в медицинском аспекте и желательно не в контексте выборов, – но полагаю, что пока Эстония к узакониванию марихуаны ни на каком уровне не готова.

Ответ на вопрос „почему?“ требует подробных объяснений. Конопля относится к тем явлениям, о которых нельзя сказать однозначно, добро они или зло. С одной стороны, изготовляемая из конопли марихуана – все-таки наркотик, пусть легкий и несмертельный. С другой, заслуживают внимания исследования, показывающие, что в ряде случаем коноплю можно использовать как медицинский препарат.

Ничего нового тут нет: почти все лекарства за пределами области их применения превращаются в яды, а ряд наркотиков используется в медицине – производные морфина применяются как анальгетики, например.

Во-первых, следует помнить: то, что мы (думаем, что) знаем о марихуане, – научные данные на сегодня, а на месте наука не стоит. Героин в свое время начинал как безвредная альтернатива морфию и невинное лекарство от кашля. До 1971 года он продавался, скажем, в аптеках ФРГ. Я не хочу сказать, что марихуана может оказаться столь же вредной. Я о другом: с веществами такого рода всегда нужно быть предельно осторожным – мы не обязательно понимаем в данный конкретный момент, что будет, если выпустить джинна из бутылки.

Во-вторых, если говорить только о медицинском использовании марихуаны, возникает вопрос контроля. Марихуана – не героин, для синтеза которого нужны лаборатории с дорогим оборудованием и специальные знания. Марихуану легко выращивать в домашних условиях, и контролировать ее распространение и использование в этом плане куда сложнее.