Клуб потребовал $5 млн от обвиненного в изнасиловании Дани Алвеса

В контракте игрока были предусмотрены штрафные санкции за допинг-нарушения, участие в любом скандале, который станет достоянием общественности, или в преступлении, пишет РБК.



О расторжении контракта клуба с Алвесом стало известно 21 января, после того как 39-летнего футболиста поместили под стражу в Барселоне.



Неназванная женщина обвинила Алвеса, что тот изнасиловал и ударил ее в туалете ночного клуба в каталонской столице 30 декабря. Футболист отвергает обвинения в сексуальном насилии, но давал противоречивые показания по поводу знакомства с пострадавшей и в итоге заявил, что все произошло по обоюдному согласию. После этого жена Алвеса подала на развод.



Обвинившая бразильца не требовала финансовой компенсации.



Алвес считается самым титулованным футболистом в мире: он выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной и клубов.



За „Пумас“ защитник выступал с лета прошлого года, чтобы поддерживать форму к чемпионату мира в Катаре. Его контракт действовал до конца сезона.



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