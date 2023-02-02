Чемпиону мира дали условный срок за езду без прав под амфетамином
Чемпион мира 2021 года по тяжелой атлетике в категории до 81 кг болгарин Карлос Насар был приговорен к семимесячному условному сроку за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения, сообщает портал dir.bg.
18-летнего Насара задержали в июле 2021 года после погони рядом с черноморским курортом Поморие. Штангист употребил амфетамин и метамфетамин перед тем, как сесть за руль.
Насару дали испытательный срок в три года и потребовали от него заплатить штраф в размере $250.
Отмечается, что суд учел отсутствие положительных допинг-проб на наркотики в карьере Насара, а также то, что он является надеждой болгарского спорта и не имеет криминального прошлого.
Сам Насар заявил, что употребил наркотики случайно, и признал, что показал „дурной пример“.
Насар также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2021, 2022) и чемпионом мира среди юниоров (2019).