Чемпиону мира дали условный срок за езду без прав под амфетамином

18-летнего Насара задержали в июле 2021 года после погони рядом с черноморским курортом Поморие. Штангист употребил амфетамин и метамфетамин перед тем, как сесть за руль.



Насару дали испытательный срок в три года и потребовали от него заплатить штраф в размере $250.



Отмечается, что суд учел отсутствие положительных допинг-проб на наркотики в карьере Насара, а также то, что он является надеждой болгарского спорта и не имеет криминального прошлого.



Сам Насар заявил, что употребил наркотики случайно, и признал, что показал „дурной пример“.



Насар также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2021, 2022) и чемпионом мира среди юниоров (2019).



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.