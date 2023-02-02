Оргкомитет Олимпиады-2024 пообещал следовать решению МОК по россиянам

„По поводу присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх 2024 года в Париже следует напомнить, что квалификационная система определяется международными федерациями, МОК и IPC. Мы хотим, чтобы олимпийское движение, паралимпийское движение и спортсмены провели Игры в Париже в духе мира, уважая ценности братства и солидарности“, — заявили в оргкомитете.



Квалификация российских спортсменов на Олимпиаду остается под вопросом из-за опубликованных в феврале 2022 года рекомендаций МОК по их отстранению от международных стартов. Большинство спортивных федераций этим рекомендациям последовали, что закрыло для россиян возможность участия в турнирах.



25 января МОК допустил возвращение россиян при соблюдении строгих условий, которые окончательно будут определены в ходе консультаций с международными федерациями, а также поддержал приглашение россиян Олимпийским советом Азии (ОСА) на турниры в регионе.



Олимпийский комитет России (ОКР) выступил против любых ограничений для спортсменов.



В свою очередь, Украина пригрозила бойкотировать Игры в случае допуска россиян. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре требовал от МОК полной изоляции российских спортсменов, а накануне заявления МОК о возможном возвращении россиян говорил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что им не место на Играх.



Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что спортсмены не должны лишаться возможности соревноваться.



Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.



Российские спортсмены после зимней Олимпиады в Сочи выступали на Играх в ограниченном составе из-за допингового скандала. При этом в корейский Пхёнчхане в 2018 году они поехали под нейтральным флагом (OAR, олимпийские спортсмены из России), а в Пекин в 2022 году — под флагом ОКР.