МНЕНИЕ | Артем Дмитриев: безответственным поведением Пяхкель испортил репутацию целому сообществу

Мы привыкли, что в центре подобных скандалов обычно оказывается классический политик средних лет в пиджаке, в меру упитанный и лоснящийся, желательно с красивой должностью или хотя бы местом в Парламенте. Но в последнее время наметился очень вредный тренд, а героями скандалов все чаще стали оказываться молодые политики, которым едва за двадцать.