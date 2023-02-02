02.02.2023, 16:15
МНЕНИЕ | Артем Дмитриев: безответственным поведением Пяхкель испортил репутацию целому сообществу
ФОТО: Личный архив автора
На днях известного ЛГБТ-активиста Артема Пяхкеля публично обвинили в домогательствах, в результате чего он вышел из партии Eesti 200 и опубликовал на своей странице в социальной сети длинный пост-исповедь, в котором раскаялся в своем поведении в течении последних лет, пишет кандидат в Рийгикогу Артем Дмитриев в своей колонке для RusDelfi.
Мы привыкли, что в центре подобных скандалов обычно оказывается классический политик средних лет в пиджаке, в меру упитанный и лоснящийся, желательно с красивой должностью или хотя бы местом в Парламенте. Но в последнее время наметился очень вредный тренд, а героями скандалов все чаще стали оказываться молодые политики, которым едва за двадцать.