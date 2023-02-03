Департамент окружающей среды напоминает: спящего в лесу медведя нельзя тревожить!

По словам руководителя бюро охоты и водного бентоса Департамента окружающей среды Аймара Ракко, медведи зимуют в Эстонии с ноября до конца марта. Они могут устраивать берлогу, например, в вырубленном лесу, в редком ольховнике или в старом дремучем лесу. „Как правило, медведь ломает ветки и более мелкие деревья, сигнализируя другим жителям и посетителям леса, что это место уже занято и разумнее будет держаться от него подальше. Но такие намеки есть не всегда, или люди просто не замечают их“, — сказал Ракко.

Человек может случайно оказаться в месте зимовки медведя зимой, и спугнуть животное. „Самцы медведей после пробуждения обычно находят новое место для сна, но медведицы у которых родились медвежата, обычно убегают в одиночку, оставляя медвежат в берлоге. К сожалению, до конца марта детеныши еще настолько малы, что не могут догнать медведицу и передвигаться по лесу вместе с ней. Однако мать может вернуться к своим медвежатам после того, как опасность минует. Для того чтобы это произошло, нельзя исследовать берлогу и нужно как можно быстрее удалиться оттуда“, — напомнил Ракко.

При обнаружении места зимовки медведя следует действовать следующим образом:

Немедленно удалитесь, отходя тем же путём каким пришли.

Нельзя исследовать место зимовки медведя.

Позвоните по номеру 1247 и сообщите, что вы нашли место зимовки медведя и как можно точнее сообщите его местонахождение.

Не сообщайте о местоположении берлоги в социальных сетях, так как это может привести на место зимовки медведя нежелательных посетителей.

Охоту и вырубку леса вблизи этого места нужно немедленно прекратить.

Департамент окружающей среды берет место зимовки медведя под охрану, а охота и вырубка леса в радиусе до 300 метров от берлоги запрещены до 15 апреля.