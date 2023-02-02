Новости Эстонии
02.02.2023, 12:15

ВИДЕО | Житель Нарвы про санкции: „В России алкоголь и сигареты дешевле в разы. Раньше было лучше“

 

Корреспонденты RusDelfi поинтересовались, как пересекающие границу жители Нарвы относятся к запретам на ввоз товаров и каких продуктов не хватает из-за санкций прямо сейчас.

Мужчина рассказал, что из-за запрета не может привезти алкоголь и сигареты.

„У нас пачка четыре с половиной евро, а там на эти деньги можно четыре пачки купить“, — рассказывает нарвитянин и предлагает, чтобы правительство пересмотрело количество разрешенного к перевозу товара.

Мужчина показывает на свой пакет и рассказывает, что принес из России немного продуктов, например яйца.

„У нас евро шестьдесят пять, а там я взял 51 рубль — это, считай, семьдесят центов. Да и сахар 49 рублей. Там все подешевле. Вот бы у нас цены сравнялись с Россией, как было бы замечательно!“

Подробности - в нашем видео!

2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже пройдет встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. Ждем всех желающих! Подробности - ЗДЕСЬ.

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