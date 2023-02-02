ВИДЕО | Житель Нарвы про санкции: „В России алкоголь и сигареты дешевле в разы. Раньше было лучше“
Корреспонденты RusDelfi поинтересовались, как пересекающие границу жители Нарвы относятся к запретам на ввоз товаров и каких продуктов не хватает из-за санкций прямо сейчас.
Мужчина рассказал, что из-за запрета не может привезти алкоголь и сигареты.
„У нас пачка четыре с половиной евро, а там на эти деньги можно четыре пачки купить“, — рассказывает нарвитянин и предлагает, чтобы правительство пересмотрело количество разрешенного к перевозу товара.
Мужчина показывает на свой пакет и рассказывает, что принес из России немного продуктов, например яйца.
„У нас евро шестьдесят пять, а там я взял 51 рубль — это, считай, семьдесят центов. Да и сахар 49 рублей. Там все подешевле. Вот бы у нас цены сравнялись с Россией, как было бы замечательно!“
Подробности - в нашем видео!
2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже пройдет встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. Ждем всех желающих! Подробности - ЗДЕСЬ.