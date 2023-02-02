Его ненавидят фанаты и обожают владельцы клубов! Беттмэн никогда не играл в хоккей, но 30 лет рулит НХЛ

Ради этого комиссар НХЛ шел на непопулярные меры. Беттмэн не добрый и не пушистый. Может быть надменным, может отталкивать фанатов, интересы которых защищает, может жестко вести себя по отношению к игрокам. Бескомпромиссность — вот его яркая черта. Это влекло за собой и проблемы. За время его работы на посту в НХЛ случилось три локаута (сезон 2004/05 так вообще был полностью отменен). В НХЛ было больше остановок, чем у НФЛ, НБА и МЛБ вместе взятых. Если бы не пандемия, то не исключено, чтобы был еще один локаут (через несколько лет он все еще возможен). Это болельщики ему простить не могут.

Когда пришел Беттмэн, НХЛ переживала не лучшие времена. У многих команд были финансовые трудности, игроки бастовали. И хоккей в США был совсем уж нишевым видом спорта, которым мало кто интересовался. Гэри сразу принялся за работу. И вот результат. Доходы лиги за 29 лет выросли с $400 млн до $5,3 млрд (данные за прошлый сезон). Количество клубов за это время выросло с 24 до 32-х, а рынки он все-таки сумел расширить. Клубы в Вегасе, Сиэтле, заплатившие огромные деньги за вступление, тому подтверждение. И это только примеры последних лет. Доходы — это основное, чем гордится Беттмэн. Он сделал все, чтобы владельцы клубов его обожали и богатели с каждым годом.

Беттмэн сделал себе имя в 80-е в качестве главного юрисконсульта и третьего человека в НБА. И прославился как молодой юрист, установивший потолок зарплат (при нем он будет установлен и в НХЛ). Вместе с комиссаром Дэвидом Стерном он превратил лигу в мировой бренд. Несмотря на шикарное образование (Йельский университет), огромный опыт и внушительные успехи, его назначение на пост комиссара НХЛ в 1993 году стало полной неожиданностью. Дело в том, что Гэри никогда не играл хоккей, и вообще никак не был связан с этим видом спорта. И вообще он родился не в Канаде, а в Куинсе (район Нью-Йорка). Хоккей — закрытый мир, что сейчас, что тогда, на людей без опыта игры часто смотрят с презрением и недоверием. В данном случае все стереотипы были разрушены, пишет Sport24.

Беттмэна никогда не любили в Канаде, хотя в 90-е он разработал программу поддержки канадских клубов, когда у тех были проблемы из-за разницы валютных курсов. Его критики об этом не любят вспоминать. А их у него много. Неслучайно его освистывают трибуны хоккейных стадионов. Хотя, кажется, самому Гэри на это все равно. Он гордится своей работой и ведь сделал действительно не мало.

Он придумал, как транслировать хоккей и значительно расширил аудиторию НХЛ в Америке. Хотя нельзя отрицать, что хоккей так и остался нишевым видом спорта в США. Беттмэн ввел буллиты и овертайм „три на три“ в регулярном чемпионате. Изменил правила, чтобы снизить уровень жестокости на льду, позже при нем был создан департамент безопасности игроков. Он скопировал драфт-лотерею у НБА и придумал удобный формат Матча звезд. А еще НХЛ была одной из первых лиг, которая начала адаптироваться к социальным сетям и цифровым технологиям.

Беттмэн первым отпустил игроков НХЛ на Олимпийские игры (в Нагано в 1998 году). При нем энхаэловцы участвовали в пяти Олимпиадах. Последние две они пропустили. Гэри так и не отдал власть ИИХФ, правила диктует, по-прежнему, НХЛ. Но вообще-то большое упущение североамериканской лиги — невнимательность к международным турнирам, в частности, к чемпионатам мира. Да и Кубок мира проходил дважды, но в непонятные даты и большего интереса не привлек. Беттмэн любит хвастаться тем, что качество хоккея никогда не было таким высоким, как сейчас. И в каком-то смысле он абсолютно прав — сегодняшние игроки более техничны, чем когда-либо прежде. Заслуживает похвалы он и за то, как лига справилась с пандемией коронавируса. Провела плей-офф в „пузыре“, не отменила следующий сезон. И довольно быстро оправилась от всех потерь.

Беттмэн добился немалых успехов на своем посту. Он действительно преобразил лигу. Однако множество его критиков указывают на то, что НХЛ могла стать еще лучше, если бы не его принципиальность, неуступчивость и консерватизм в некоторых вопросах. Хоккейная аудитория каждый год стареет ровно на год. Это большая проблема для мирового хоккея. Связано это с дороговизной спорта, а так же с тем, что другие американские лиги развиваются быстрее. НХЛ позади своих конкурентов в плане привлечения молодого поколения, а также новой аудитории (к примеру, НБА привлекает мигрантов). Поколение тик-ток так и не воспринимается хоккейными боссами всерьез. И если в ближайшие годы это не изменится, то все достижения нынешнего комиссара могут быть перечеркнуты. Гэри Беттэн — большой менеджер. Он это должен прекрасно понимать.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.