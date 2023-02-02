ВИДЕО | Пенсии по прогнозам вырастут на 20%, зарплаты на 10%. Правительство рассказало о новых решениях(19)
В пресс-конференции правительства, которая состоялась сегодня в Доме Стенбока, приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Кая Каллас сообщила, что в качестве одного из самых важных вопросов правительство обсудило расширение полигона Нурсипалу. Это нужно как для Сил обороны и Кайтселийта, так и для союзников. Агрессия нашего соседа изменила ситуацию с безопасностью, отметила глава правительства. Пока на уровне правительства решение о расширении не принято, так как необходимо все хорошо просчитать. Часть местных жителей понимают необходимость расширения полигона, но можно понять и тех, кто испытывают беспокойство.
Что касается экономики, то, например, цена на газ для бытовых потребителей в феврале снизится еще сильнее. В общей сложности за последние три месяца снижение составило около 70%. Кроме того, в январе средняя биржевая стоимость электричества была самой низкой за последние 17 месяцев. Ситуация с занятостью в стране хорошая, рост цен начал замедляться. В странах Балтии сейчас самая низкая инфляция.
Эстония — это свободная страна, мы занимаем третье место в рейтинге свободы слова, и это хорошо. „Мы большая семья, где есть споры и дискуссии, но все-таки люди держатся вместе. Мы живем в одной из самых свободных стран мира“, - отметила Каллас.
Ляэнеметс в свою очередь отметил, что чем меньше неравенства в обществе, тем лучше идут дела у экономики. Также важна система образования. Он сообщил, что правительство одобрило план развития укрытий в стране. В будущем каждый новый многоквартирный дом начиная с определенной площади должен будет иметь укрытие. Старые дома должны будут привести в порядок свои подвалы.
По словам Леа-Данилсон Ярг, в последнее время на повестку встал вопрос, должны ли люди с российским гражданством (в более широком смысле граждане стран, не входящих в ЕС) иметь возможность совершать пожертвования эстонским политическим партиям. Сейчас необходимо провести общественную дискуссию, обсуждение продолжится на следующей неделе. Кроме этого, важно продолжать работать над вопросом замороженных российских активов.
Сигне Рийсалу сообщила, что в этом году прогнозируется рост пенсий на 20%. Прогнозируемый рост зарплат 10%. Пенсии растут в два раза быстрее, чем зарплаты, отметила министр. В целом рост пенсий в результате индексации зависит от того, как идут дела у экономики, поэтому можно сделать вывод, что у эстонской экономики дела идут хорошо. Видно, что пожилые люди стали активнее участвовать в общественной жизни.
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