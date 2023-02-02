ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Каллас сообщила, что правительство обсудило вопрос расширения полигона в Нурсипалу. Это нужно как для Сил обороны и Кайтселийта, так и для союзников. Агрессия нашего соседа изменила ситуацию с безопасностью, отметила глава правительства. Пока решение о расширении на уровне правительства не приняты, так как необходимо все хорошо просчитать. Часть местных понимают необходимость расширения полигона, но можно понять и тех местных, которые испытывают беспокойство.

Что касается экономики, то, например, цена на газ для бытовых потребителей в феврале снизится еще сильнее. В общей сложности снижение составило около 70%. Кроме того, в январе биржевая стоимость электричества была самой низкой за последние 17 месяцев. Ситуация с занятостью в стране хорошая, рост цен начал замедляться. В странах Балтии сейчас самая низкая инфляция.

Эстония — это свободная страна, мы занимаем третье место в рейтинге свободы слова, и это хорошо. „Мы большая семья, где есть споры и дискуссии, но все-таки люди держатся вместе. Мы живем в одной из самых свободных стран мира“, - отметила Каллас.

Ляэнеметс в свою очередь отметил, что чем меньше неравенства в обществе, тем лучше идут дела у экономики. Также важна система образования. Он сообщил, что правительство одобрило план развития укрытий в стране. В будущем каждый новый многоквартирный дом начиная с определенной площади должен будет иметь укрытие. Старые дома должны будут привести в порядок свои подвалы.



По словам Леа-Данилсон Ярг, в последнее время на повестку встал вопрос, должны ли люди с российским гражданством иметь возможность совершать пожертвования эстонским политическим партиям. Сейчас необходимо провести общественную дискуссию, обсуждение продолжится на следующей неделе. Кроме этого, важно продолжать работать над вопросом замороженных российских активов.

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