Из-за быстрой инфляции возник новый вид страховых споров
По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году страховые примирители провели 293 примирения, 171 из которых завершилось заключением соглашения между страховым обществом и клиентом. Больше всех возросло число споров, связанных со страхованием жилья, каско и страхованием путешествия. Самая большая сумма, относительно которой велся спор, составила 176 500 евро, а самая маленькая – 90 евро.
По словам члена правления EKsL Лаури Потсеппа, из-за быстрой инфляции в прошлом году возник новый вид страховых споров. „Когда в жилье возникал ущерб, связанный с водой или пожаром, страховщик перечислял клиенту возмещение в соответствии с калькуляцией расходов на восстановление жилья. Но если клиент задерживал начало ремонта на пару месяцев, цены на материал и работу за это время вырастали, и ремонтное предприятие уже не соглашалось выполнять работу за прежнюю цену. Если клиент хотел получить дополнительное возмещение, страховое общество не выплачивало его, поскольку срок действия предложения о проведении ремонта истек и восстановление жилья подорожало по вине клиента“, – объяснил Потсепп.
Во избежание таких споров Потсепп порекомендовал начинать ремонт жилья без промедления. „Страховщик должен выплатить возмещение, с помощью которого восстановительный ремонт можно будет провести в том случае, если клиент заключит договор о восстановлении жилья в течение разумного периода времени после выплаты возмещения. Страховщик не должен нести риск подорожания восстановительных работ, если клиент без необходимости откладывает заключение договора о проведении ремонта“, – сказал он.
Также Потсепп порекомендовал пересмотреть сумму страхования ответственности в своем договоре о страховании жилья. „Если в вашем жилье произойдет несчастный случай, связанный с трубой, страховщик, обеспечивающий страхование ответственности, возместит за вас ущерб, причиненный соседям, но лишь в пределах страховой суммы. Если страховая сумма будет слишком мала, вам придется самим доплатить недостающую сумму, чтобы была покрыта вся сумма ущерба“, – сказал Потсепп.
В 2022 году было подано 379 заявлений о примирении, что на 26 процентов больше, чем в 2021 году. 58 процентов примирений в случае споров, связанных со страхованием, завершились заключением соглашения. Из 134 примирений в случае споров, связанных с дорожным страхованием, заключением соглашения завершились 75 процентов примирений. Что касается прочих страховых услуг, из 159 примирений заключением соглашения завершились 44 процента примирений. В прошлом году спор, связанный с дорожным страхованием, обходился в среднем в 5240 евро, а средняя сумма спора в случае прочих страховых услуг составила 11 000 евро.
По словам члена правления Inges Kindlustus Лаури Рийта, в прошлом году подорожал также ремонт транспортных средств. „Средняя сумма ущерба в случае дорожного страхования составила 2122 евро, за год подорожав на 163 евро. Мы рекомендуем клиентам отправлять электронное сообщение о дорожно-транспортном происшествии в интернете на странице avarii.lkf.ee сразу после наступления несчастного случая во избежание последующих споров относительно обстоятельств аварии“, – сказал Рийт.
Страховые споры, возникшие между клиентами и страховщиками, разрешают действующий при EKsL страховой примирительный орган и действующий при Эстонском фонде дорожного страхования (LKF) примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием, которые являются признанными на государственном уровне внесудебными советами по разрешению споров. Если стороны с помощью независимого примирителя приходят к соглашению, это соглашение обязательно должно быть выполнено. Если стороны не принимают предложение о примирении, они имеют право обратиться в суд. Разрешение страховых споров бесплатно для клиента.
EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро „Зеленой карты“ в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.