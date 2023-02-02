Из-за быстрой инфляции возник новый вид страховых споров

По словам члена правления EKsL Лаури Потсеппа, из-за быстрой инфляции в прошлом году возник новый вид страховых споров. „Когда в жилье возникал ущерб, связанный с водой или пожаром, страховщик перечислял клиенту возмещение в соответствии с калькуляцией расходов на восстановление жилья. Но если клиент задерживал начало ремонта на пару месяцев, цены на материал и работу за это время вырастали, и ремонтное предприятие уже не соглашалось выполнять работу за прежнюю цену. Если клиент хотел получить дополнительное возмещение, страховое общество не выплачивало его, поскольку срок действия предложения о проведении ремонта истек и восстановление жилья подорожало по вине клиента“, – объяснил Потсепп.

Во избежание таких споров Потсепп порекомендовал начинать ремонт жилья без промедления. „Страховщик должен выплатить возмещение, с помощью которого восстановительный ремонт можно будет провести в том случае, если клиент заключит договор о восстановлении жилья в течение разумного периода времени после выплаты возмещения. Страховщик не должен нести риск подорожания восстановительных работ, если клиент без необходимости откладывает заключение договора о проведении ремонта“, – сказал он.

Также Потсепп порекомендовал пересмотреть сумму страхования ответственности в своем договоре о страховании жилья. „Если в вашем жилье произойдет несчастный случай, связанный с трубой, страховщик, обеспечивающий страхование ответственности, возместит за вас ущерб, причиненный соседям, но лишь в пределах страховой суммы. Если страховая сумма будет слишком мала, вам придется самим доплатить недостающую сумму, чтобы была покрыта вся сумма ущерба“, – сказал Потсепп.