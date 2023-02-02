Лисы, лоси, бобры! На территории Таллинна обосновались несколько сотен диких животных

К таким выводам пришло OÜ Elusloodus, которое недавно завершило соответствующее исследование по заказу столичной мэрии, передали в четверг радионовости ERR.

Так, в зеленых зонах Таллинна обитает несколько сотен лисиц, косуль и зайцев, а также около 50 лосей.

В Elusloodus отметили, что эстонскую столицу в европейском контексте делает также особенным то обстоятельство, что здесь можно обнаружить бобров и заходящих на территорию города время от времени медведей и рысей.

OÜ Elusloodus на протяжении пяти лет вело мониторинг 20 крупных зеленых зон Таллинна, зарегистрировав там за это время около двух десятков видов различных млекопитающих в количестве до 1500 особей.