Лисы, лоси, бобры! На территории Таллинна обосновались несколько сотен диких животных(3)
В зеленых зонах Таллинна постоянно обитает несколько сотен различных диких животных, пишет rus.err.ee.
К таким выводам пришло OÜ Elusloodus, которое недавно завершило соответствующее исследование по заказу столичной мэрии, передали в четверг радионовости ERR.
Так, в зеленых зонах Таллинна обитает несколько сотен лисиц, косуль и зайцев, а также около 50 лосей.
В Elusloodus отметили, что эстонскую столицу в европейском контексте делает также особенным то обстоятельство, что здесь можно обнаружить бобров и заходящих на территорию города время от времени медведей и рысей.
OÜ Elusloodus на протяжении пяти лет вело мониторинг 20 крупных зеленых зон Таллинна, зарегистрировав там за это время около двух десятков видов различных млекопитающих в количестве до 1500 особей.