Обзор: цены на газ для бытовых потребителей от разных продавцов существенно отличаются

Компания Eesti Gaas планировала снизить цену в феврале до 1,25 евро, но в начале недели объявила, что вместо этого новая цена будет составлять 0,84 евро за кубический метр, включая НДС, поскольку цена на газ на мировом рынке вернулась на довоенный уровень. В настоящее время Alexela продает газ по такой же цене (пакет с переменной ценой).

Падение цен в Eesti Energia и 220 Energia идет гораздо медленнее: в феврале в пакетах с переменной ценой они предлагают газ по цене 1,25 евро за кубометр. В марте Eesti Energia снизит цену до 0,83, а 220 Energia - до 0,85 евро за кубометр.

220 Energia также предлагает отдельный пакет по более низкой цене, то есть 1,20 евро за кубометр, но добавляется ежемесячная плата в размере одного евро. При установлении цены на газ на 12 месяцев цена также составит 1,20 евро за кубометр, причем при досрочном расторжении договора о покупке газа частным клиентом плата не взимается.

В фиксированном пакете от Eesti Energia цена может быть установлена ​​до конца этого года, и сейчас она составляет 0,872 евро за кубометр.

Alexela предлагает возможность зафиксировать цену на газ на уровне 0,84 евро за кубометр сроком на один год. Фиксированная цена в Eesti Gaas такая же, но при досрочном расторжении договора нужно будет заплатить неустойку, размер которой зависит от текущей биржевой цены на газ.