Таллинн повысит стоимость билетов на общественный транспорт

В этом году из бюджета Таллинна выделено 120 миллионов евро на содержание и развитие общественного транспорта. Однако к этому еще добавляется и доход от продажи билетов. В прошлом году он составил 3,5 миллиона евро, а в 2019 году превысил 9 миллионов. Большая часть дохода идет именно с продажи билетов туристам, поскольку иногородние жители предпочитают покупать месячный билет. С 1 мая власти столицы хотят повысить цены на билеты на 20%-30%.

„Мы не хотим делать грабительские цены, но мы вынуждены в какой-то мере корректировать их. Топливо подорожало, плюс у города возросли связанные с общественным транспортом расходы, в том числе из-за роста зарплат у водителей автобусов, поэтому логично, что для гостей Таллинна, которые здесь не прописаны, цена билета тоже должна вырасти“, - объяснил вице-мэр Таллинна Танель Кийк.

Таким образом, часовой билет будет стоить два евро, вместо полутора. Дневной билет подорожает на один евро, а пятидневный - на два евро. При этом цена на 30-ти дневные билеты не поднимется. Также в скором времени появится возможность перенести свой проездной в мобильный телефон.

Доходы от продажи билетов в итоге идут на развитие того же общественного транспорта, в частности покупку электробусов. Первый тендер на их закупку провалился, и сейчас идет вторая попытка.