Ушла из жизни Милана Каштанова

Милана умерла 31 января 2023 года, сообщила семья женщины. Ей было 34 года.

„Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелёгком пути“.

5 февраля 2010 года гражданке Эстонии Милане Каштановой в Санкт-Петербурге на улице Красного Курсанта 3 на голову упала глыба льда. Она проходила мимо дома, крыша которого очищалась в тот момент от снега и наледи, опасная зона при этом никак не была огорожена.

Милана была доставлена в Мариинскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, было сделано несколько операций на мозге, она была при смерти, но врачам удалось вернуть её с того света. После чего последовал длительный и мучительный период лечения.

Милана училась на психолога в Восточно-Европейском Институте Психоанализа в Петербурге.

Подробнее об этом несчастье читайте здесь.

Прощание с Миланой пройдет 4 февраля.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Миланы.