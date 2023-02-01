ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (343-й день) | „Небо будет защищено“. Украина получит современные французские радары

В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти высокоточные боеприпасы, которые еще называют планирующими ракетами, можно запускать на расстояние до 150 километров.

Польские инструкторы хотят сократить время обучения украинских танкистов использованию немецких танков Leopard 2 до 5 недель вместо 10 стандартных, передает Reuters. Майор Мацей Банашиньский, командующий центром подготовки танкистов в городке Свентошув на юго-западе Польши, сказал агентству, что ускорить обучение рассчитывают за счет повышения интенсивности тренировок, привлечения дополнительных инструкторов и отказа от выходных дней.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что готов рассмотреть предложение стать посредником в переговорах между Украиной и РФ, если таковое поступит от обеих воюющих сторон, а также от США. Нетаньяху добавил, что „не навязывает свою кандидатуру“, и что такие переговоры должны будут пройти „в правильное время и в правильных обстоятельствах“. По словам Нетаньяху, он уже получал такое предложение вскоре после российского вторжения в Украину, однако отклонил его, поскольку в это время был не премьером страны, а оппозиционным политиком.