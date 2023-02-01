ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (343-й день) | „Небо будет защищено“. Украина получит современные французские радары
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти высокоточные боеприпасы, которые еще называют планирующими ракетами, можно запускать на расстояние до 150 километров.
Польские инструкторы хотят сократить время обучения украинских танкистов использованию немецких танков Leopard 2 до 5 недель вместо 10 стандартных, передает Reuters. Майор Мацей Банашиньский, командующий центром подготовки танкистов в городке Свентошув на юго-западе Польши, сказал агентству, что ускорить обучение рассчитывают за счет повышения интенсивности тренировок, привлечения дополнительных инструкторов и отказа от выходных дней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что готов рассмотреть предложение стать посредником в переговорах между Украиной и РФ, если таковое поступит от обеих воюющих сторон, а также от США. Нетаньяху добавил, что „не навязывает свою кандидатуру“, и что такие переговоры должны будут пройти „в правильное время и в правильных обстоятельствах“. По словам Нетаньяху, он уже получал такое предложение вскоре после российского вторжения в Украину, однако отклонил его, поскольку в это время был не премьером страны, а оппозиционным политиком.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался против поставок Украине истребителей. В ток-шоу на общественно-правовом телеканале ZDF вечером 31 января он говорил о необходимости найти „баланс“ в оказании максимальной поддержки Украине и при этом не превратить ФРГ в участницу конфликта. „Не совсем понятно, где проходит линия“, - сказал Хабек. Он предположил, что если страны Запада поставят Украине истребители, то после этого машины нужно будет обслуживать, и это „может зайти слишком далеко“. Поставки Киеву современных танков - это правильно, но „есть разница между танками и истребителями“, подчеркнул Хабек.
С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти „недружественным“ странам, которые ввели на нее ценовой потолок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах 27 декабря. Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах „прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены“,
Испания планирует первую поставку в Украину танков Leopard 2A4 - она будет включать от четырех до шести восстановленных танков, пишет испанская газета El País со ссылкой на правительственные источники в Мадриде.
Власти самопровозглашенной „ДНР“ утверждают, что Бахмут находится в оперативном окружении. Об этом заявил помощник так называемого „главы ДНР“ Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА „Новости“. „Наши силы смыкают кольцо за городом“, - приводит агентство его слова. По данным сепаратистов, в настоящее время ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Бахмут.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не видит смысла в присутствии российских послов в странах Евросоюза. „В большинстве случаев это уже не институт дипломатии, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку“, - заявил он 31 января в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши. Литва снизила дипломатические отношения с Россией в апреле 2022 года после сообщений об убийствах в Буче. Таллинн и Рига объявили о решении выслать из своих стран российских послов на минувшей неделе.
За минувшие сутки украинская полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными в Херсонской области. В сообщении украинского МВД указывается, что войска РФ обстреляли из РСЗО, тяжелой артиллерии и минометов мирные общины Бериславского и Херсонского районов, в результате чего были повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, осколками от снарядов изуродованы автомобили. „К сожалению, есть погибший и раненый среди мирного населения. В областном центре больше всего пострадали жилые дома в прибрежной зоне“, - сообщает МВД.
Сумма военной помощи, предоставленной Украине Европейским Союзом, к настоящему времени составила почти 12 млрд евро. Речь идет о средствах, полученных Киевом как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе, сообщил журналистам на условиях анонимности в преддверии саммита ЕС - Украина высокопоставленный чиновник Евросоюза. Кроме того, Брюссель предоставляет Украине беспрецедентную макрофинансовую помощь „18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для Евросоюза: средства выделяют на 35 лет, а государства ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа“, - пояснил чиновник. По его словам, это поможет достичь стабильности и предсказуемости в деятельности украинского государства в течение года.
Вооруженные силы Украины получили неожиданное пожертвование: 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) перечислил им 31 января глава правящей в Польше партии „Закон и справедливость“ Ярослав Качиньский. Тем самым политик полностью урегулировал судебный спор о клевете с бывшим министром иностранных дел страны Радославом Сикорским. В декабре прошлого года суд обязал Качиньского выплатить экс-главе МИДа 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов). Комментируя это решение, Качиньский посетовал: чтобы собрать необходимую сумму, ему придется продать дом. В ответ Сикорский заметил, что „наказание за клевету должно быть строгим, но не разорительным“, и предложил Качиньскому перевести 50 тысяч злотых в пользу ВСУ, чтобы уладить конфликт.
Путин потребовал от Минобороны „ликвидировать возможность обстрелов“ приграничных территорий России. „Приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства“, - сказал Путин на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры в приграничных районах России. „Многие люди оказались в сложной ситуации, лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии“, - цитирует Путина „Интерфакс“. „Проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепловодоснабжения и так далее“, - заявил российский президент.
Российская компания „Транснефть“ сообщила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции, через которую проходит нефтепровод „Дружба“. Нефтеперекачивающая станция находится в Новозыбковском районе Брянской области, попытка обстрела, как утверждается, произошла вечером 31 января. В компании сообщили, что нефтепровод работает штатно, в результате обстрела никто не пострадал.
Российская армия обстреляла минометным огнем село Елино в Черниговской области – погибли три человека, сообщает оперативное командование „Север“. По предварительной информации, снаряд попал в погреб, где прятались люди.
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню подписали меморандум с ThalesGroup о поставке радиолокационных систем MG-200 для противовоздушной обороны Украины. „Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России“, - написал Резников в „Твиттере“. MG-200 - радар средней дальности, позволяющий обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км. Он также обеспечивает защиту от ракет и может предупреждать об артиллерийских атаках.