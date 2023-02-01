Грузия потребовала включить в договор по итогам войны в Украине вывод войск России из Абхазии и Южной Осетии

„Россия должна знать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии тоже должны быть учтены, и никто не должен думать, что эта война может закончиться без отступления России со всех оккупированных территорий“, — сказала Зурабишвили.

По мнению Зурабишвили, в противном случае Запад „совершит еще одну большую ошибку, — как в 2008 и 2014 годах“.

Президент Грузии также выразила уверенность, что Россия „уже практически проиграла сражения, если не всю войну“.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в начале 1990-х годов на фоне распада СССР; с тех пор Грузия фактически не контролировала эти территории, напоминает „Медуза“.

В 2008 году по итогам пятидневной войны между Грузией и Россией Москва официально признала независимость самопровозглашенных государств. Мировое сообщество с этим не согласилось — с тех пор независимость Южной Осетии и Абхазии признали только четыре государства — члена ООН.

Грузия официально считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Власти РФ публично не заявляли о намерениях включить регионы в свой состав. Де-факто они находятся под полным контролем Москвы.