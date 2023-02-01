Украинских беженцев до сих пор не направили из Эстонии в Финляндию. Когда начнется переселение?

Руководитель миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс в интервью ERR сказала, что требуется много времени, чтобы все организовать.

„Для нас главная цель в том, чтобы беженец из Украины, понял, что его там ждет, и чтобы этот переезд был целенаправленным“, - подчеркнула Палоотс.

„Например, если мы говорим, что с нашей помощью будут переезжать семьи с домашними животными, или, может быть, у человека есть нарушения опорно-двигательного аппарата, то они [финны] могут лучше посмотреть на условия своих центров размещения и в зависимости от этого распределить в них людей“, - подчеркнула Палоотс.

Также нужно убедиться, чтобы отправленные в Финляндию люди получали и там временную защиту.

„Финляндия указала в качестве одного из критериев, что человек, которому мы помогаем переехать в Финляндию, не должен иметь вид на жительство в другом государстве-члене Европейского союза“, - отметила Палоотс. Поэтому соглашение между двумя странами не ограничивается только покупкой билета на паром.