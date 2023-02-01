Ласнамяэ
01.02.2023, 18:48

В Ласнамяэ сделают новый шаг в популяризации сортировки отходов

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На этой неделе управа столичного района Ласнамяэ раздаст детским садам контейнеры для биоотходов, что должно способствовать обучению детей сортировке мусора с ранних лет.

„С прошлого года мы раздаем кухонные мини-контейнеры для биоотходов жителям района, а теперь, когда Таллинн стал зелёной столицей Европы, мы обеспечим возможность сортировки мусора в каждой группе детского сада“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что во всех детских садах Ласнамяэ так или иначе реализуются программы экологического просвещения, и она считает, что контейнеры будут активно использоваться.

В рамках кампании районная управа раздаст детским садам контейнеры для биоотходов, руководства по сортировке отходов и, при желании, биоразлагаемые пакеты для контейнеров. 26 детских садов Ласнамяэ получат на этой недели в общей сложности 342 биоконтейнеров для сортировки биоотходов.

Ежегодно в Эстонии образуется 120-130 тонн биоотходов, из которых только 30% перерабатывается, а остальные 70% отправляются на свалку либо сжигаются. Сортировка биоотходов является важным экологичным методом, который помогает восстановить круговорот веществ в природе.

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