В Ласнамяэ сделают новый шаг в популяризации сортировки отходов

„С прошлого года мы раздаем кухонные мини-контейнеры для биоотходов жителям района, а теперь, когда Таллинн стал зелёной столицей Европы, мы обеспечим возможность сортировки мусора в каждой группе детского сада“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что во всех детских садах Ласнамяэ так или иначе реализуются программы экологического просвещения, и она считает, что контейнеры будут активно использоваться.