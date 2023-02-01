В Украине прошли обыски у чиновников и бизнесменов, в том числе у Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Арсена Авакова

Сотрудники СБУ также пришли к депутату Верховной рады от запрещенной в Украине партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Вадиму Столару. С чем связан обыск, пока неизвестно.

„Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию“, — рассказал Аваков.

Как отмечает „Украинская правда“, упавший в Броварах вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma производства Airbus был передан Украине Францией в августе 2020 года. Всего по условиям соглашения, которое заключили в 2018 году на сумму 550 миллионов евро, украинское МВД в два этапа закупило у Парижа 55 вертолетов.

Еще один обыск 1 февраля прошел у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. По его словам, следственные мероприятия СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области 18 января. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. СБУ рассматривает несколько версий аварии: нарушение правил полета (ошибка пилота), техническая неисправность вертолета и диверсия.

СБУ отчиталась, что „разоблачила масштабные схемы“ хищений бывшим менеджментом компаний в интересах собственников и бенефициаров „Укрнафты“ и „Укртатнафты“. Всего, по данным службы, зафиксированы десять эпизодов преступной деятельности, включая вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и уклонение от уплаты налогов. В СБУ заявили, что в рамках расследования обыски прошли у собственников и топ-менеджмента компаний.

По данным журналистов, обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг „Укрнафты“ и „Укртатнафты“. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (один миллиард долларов, или 76 миллиардов рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей. По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу „Укрнафты“ осенью прошлого года.

В расследовании „Украинской правды“ сообщалось, что Столар и его бизнес-партнер, депутат Игорь Абрамович, с начала российского вторжения в Украину жили во Франции. В начале января они вернулись в Киев и посетили заседание Верховной рады, после чего попытались выехать за границу. Абрамовичу удалось уехать в Монако. Столар 20–21 января пытался улететь в Дубай, но его не выпустили из страны.

24 января президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с „негосударственной целью“. Запрет в том числе касается депутатов.

Правоохранительные органы провели обыск и у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий. Следственные действия прошли в рамках расследования о незаконных „многомиллионных сделках“ и получении возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления служебным положением. Ущерб от этих действий в общей сложности оценили в более чем 45 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов, или 85 миллиардов рублей).

Издание „Страна“ пишет, что во время обысков у Датий нашли „список желаний“, в котором упоминаются сумочка Hermes, часы Breguet, поездки в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и желание заработать миллион долларов. Список уже высмеяли в соцсетях.

Обыски также прошли у бывшего чиновника Минобороны Украины. По словам источников „Страны“, СБУ пришла к бывшему директору департамента госзакупок ведомства Богдану Хмельницкому. По данным СМИ, его подозревают в растрате 107,8 миллиона гривен (2,9 миллиона долларов, или 203,8 миллиона рублей) и закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (3,3 миллиона долларов, или 232 миллиона рублей).