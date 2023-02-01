В Украине прошли обыски у чиновников и бизнесменов, в том числе у Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Арсена Авакова(10)
Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли с обыском домой к бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщает „Медуза“ со ссылкой на украинские СМИ.
По данным журналистов, обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг „Укрнафты“ и „Укртатнафты“. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (один миллиард долларов, или 76 миллиардов рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей. По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу „Укрнафты“ осенью прошлого года.
СБУ отчиталась, что „разоблачила масштабные схемы“ хищений бывшим менеджментом компаний в интересах собственников и бенефициаров „Укрнафты“ и „Укртатнафты“. Всего, по данным службы, зафиксированы десять эпизодов преступной деятельности, включая вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и уклонение от уплаты налогов. В СБУ заявили, что в рамках расследования обыски прошли у собственников и топ-менеджмента компаний.
Еще один обыск 1 февраля прошел у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. По его словам, следственные мероприятия СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области 18 января. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. СБУ рассматривает несколько версий аварии: нарушение правил полета (ошибка пилота), техническая неисправность вертолета и диверсия.
Как отмечает „Украинская правда“, упавший в Броварах вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma производства Airbus был передан Украине Францией в августе 2020 года. Всего по условиям соглашения, которое заключили в 2018 году на сумму 550 миллионов евро, украинское МВД в два этапа закупило у Парижа 55 вертолетов.
„Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию“, — рассказал Аваков.
Сотрудники СБУ также пришли к депутату Верховной рады от запрещенной в Украине партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Вадиму Столару. С чем связан обыск, пока неизвестно.
В расследовании „Украинской правды“ сообщалось, что Столар и его бизнес-партнер, депутат Игорь Абрамович, с начала российского вторжения в Украину жили во Франции. В начале января они вернулись в Киев и посетили заседание Верховной рады, после чего попытались выехать за границу. Абрамовичу удалось уехать в Монако. Столар 20–21 января пытался улететь в Дубай, но его не выпустили из страны.
24 января президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с „негосударственной целью“. Запрет в том числе касается депутатов.
Правоохранительные органы провели обыск и у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий. Следственные действия прошли в рамках расследования о незаконных „многомиллионных сделках“ и получении возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления служебным положением. Ущерб от этих действий в общей сложности оценили в более чем 45 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов, или 85 миллиардов рублей).
Издание „Страна“ пишет, что во время обысков у Датий нашли „список желаний“, в котором упоминаются сумочка Hermes, часы Breguet, поездки в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и желание заработать миллион долларов. Список уже высмеяли в соцсетях.
Обыски также прошли у бывшего чиновника Минобороны Украины. По словам источников „Страны“, СБУ пришла к бывшему директору департамента госзакупок ведомства Богдану Хмельницкому. По данным СМИ, его подозревают в растрате 107,8 миллиона гривен (2,9 миллиона долларов, или 203,8 миллиона рублей) и закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (3,3 миллиона долларов, или 232 миллиона рублей).
Также о подозрениях по делам о коррупции объявили бывшему замглавы Минобороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия „Промоборонэкспорт“ Владимиру Терещенко. Шаповалова подозревают в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (27 миллионов долларов, или 1,9 миллиарда рублей).
В отношении Терещенко ведется расследование по факту хищения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1,34 миллиона долларов (93,9 миллиона рублей).
Неделю назад Шаповалова уволили с должности после расследования издания „Зеркало недели“. В нем говорилось, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам. Тогда же власти Украины отправили в отставку шестерых высокопоставленных чиновников и пятерых глав регионов. Украинские журналисты связывали эти отставки с подозрениями в коррупции.
Кроме того, ГБР сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики Украины Игорю Насалику. По данным „Украинской правды“, его подозревают в том, что он подписал убыточные контракты на полтора миллиарда гривен (40,6 миллиона долларов, или 2,87 миллиарда рублей) в пользу компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
31 января Владимир Зеленский предупредил, что в Украине будут новые „кадровые решения“. Об этом президент Украины сообщил в видеообращении по итогам 342-го дня войны. „Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах“, — сказал он.
В свою очередь глава фракции „Слуга народа“ в Верховной раде Давид Арахамия „проинформировал“ общественность о „весенних посадках“. В своем телеграм-канале он перечислил обыски в налоговой Киева, у Столара, Авакова и Коломойского, подозрения в отношении чиновников Минобороны Украины. Он также анонсировал „целую серию негласных следственных действий“ и увольнение всего руководства украинской таможни.
Украинский Forbes со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады сообщил, что своих постов лишились исполняющий обязанности главы таможенной службы Вячеслав Демченко и двое его заместителей, Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. В начале января СБУ объявила, что „разоблачила преступную схему по хищению средств при экспорте украинского зерна“. В ведомстве утверждали, что с этим связаны десять чиновников, в том числе замглавы одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.