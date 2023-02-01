Роману Костомарову грозит ампутация

„Роман в сознании, ещё не говорит, но уже всё осознаёт, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, её пускают в реанимацию в сопровождении врача. Всё достаточно стабильно, пишет Чемпионат.

Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий. В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей“, — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. Костомаров в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист был отключён от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.

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