Мнение
02.02.2023, 13:46

МНЕНИЕ | Почему родственники из России не верят украинцам?

 
Борис Ковальский
режиссер, музыкант, публицист
Российский и украинский флаги
Российский и украинский флаги
ФОТО: Денис Вышинский | ТАСС

За ежедневными сводками с фронтов, громкими заявлениями мировых политиков теряется немаловажная сторона этой войны - родственные связи по разные стороны баррикад. Ведь на протяжении десятилетий граждане России и Украины создавали совместные семьи, ездили в гости к бабушкам как в Тамбов, так и в Черкассы, и вычеркнуть этот факт из истории отдельно взятых семей - не так уж просто, пишет публицист и режиссер Борис Ковальский.

В начале войны многие жители Харькова, Одессы или Полтавы отчаянно пытались донести правду про обстрелы и колонны танков с четырёх направлений до своих родственников в Москве и Тамбове, но в большинстве своём наталкивались на встречные обвинения в духе „Да это всё неправда, вы сами себя обстреливаете“ или „Мирных они не тронут“. По словам некоторых жителей Украины, самое лояльное с противоположной стороны - это было сожаление и выражение бессилия что либо изменить в этой ситуации. Подобная враждебность, безучастность, а порою и равнодушие разрушили десятки смешанных семей, которые ещё совсем недавно были взаимно рады друг другу. Почему они верят?
Такому патернализму мышления подвержены не только старики, но и многие миллениалы.

Зерна недоверия были посеяны давно

Начиная с 2013 года украинцев на российском тв показывали то туповатыми „хохлами“, то жуткими нацистами и изуверами. В какой-то момент всем это стало надоедать, но зёрнышки недоверия и ненависти были посеяны в родителях, теперь они проросли колосками и в детях. Отсюда ясно, почему 24 февраля народ массово не вышел протестовать. Массы не увидели повода для протеста. „Правильно! Давно уже пора было“. Так говорили люди своим двоюродным братьям, прячущимся в харьковском метро! Поначалу отрицание совершенного Россией преступления отрицалось иррационально - „Этого не может быть, потому что не может никогда“, но потом у пропаганды в методичках появился пункт про „8 лет“, и вот тут уже от эмпатии не осталось и следа.
А дальше, чем ужаснее были преступления российской армии - тем сильнее они отрицались агрессивно послушным большинством.

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