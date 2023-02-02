МНЕНИЕ | Почему родственники из России не верят украинцам?
За ежедневными сводками с фронтов, громкими заявлениями мировых политиков теряется немаловажная сторона этой войны - родственные связи по разные стороны баррикад. Ведь на протяжении десятилетий граждане России и Украины создавали совместные семьи, ездили в гости к бабушкам как в Тамбов, так и в Черкассы, и вычеркнуть этот факт из истории отдельно взятых семей - не так уж просто, пишет публицист и режиссер Борис Ковальский.
В начале войны многие жители Харькова, Одессы или Полтавы отчаянно пытались донести правду про обстрелы и колонны танков с четырёх направлений до своих родственников в Москве и Тамбове, но в большинстве своём наталкивались на встречные обвинения в духе „Да это всё неправда, вы сами себя обстреливаете“ или „Мирных они не тронут“. По словам некоторых жителей Украины, самое лояльное с противоположной стороны - это было сожаление и выражение бессилия что либо изменить в этой ситуации. Подобная враждебность, безучастность, а порою и равнодушие разрушили десятки смешанных семей, которые ещё совсем недавно были взаимно рады друг другу. Почему они верят?
Такому патернализму мышления подвержены не только старики, но и многие миллениалы.