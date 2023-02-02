МНЕНИЕ | Почему родственники из России не верят украинцам?

В начале войны многие жители Харькова, Одессы или Полтавы отчаянно пытались донести правду про обстрелы и колонны танков с четырёх направлений до своих родственников в Москве и Тамбове, но в большинстве своём наталкивались на встречные обвинения в духе „Да это всё неправда, вы сами себя обстреливаете“ или „Мирных они не тронут“. По словам некоторых жителей Украины, самое лояльное с противоположной стороны - это было сожаление и выражение бессилия что либо изменить в этой ситуации. Подобная враждебность, безучастность, а порою и равнодушие разрушили десятки смешанных семей, которые ещё совсем недавно были взаимно рады друг другу. Почему они верят? Такому патернализму мышления подвержены не только старики, но и многие миллениалы.

Зерна недоверия были посеяны давно



Начиная с 2013 года украинцев на российском тв показывали то туповатыми „хохлами“, то жуткими нацистами и изуверами. В какой-то момент всем это стало надоедать, но зёрнышки недоверия и ненависти были посеяны в родителях, теперь они проросли колосками и в детях. Отсюда ясно, почему 24 февраля народ массово не вышел протестовать. Массы не увидели повода для протеста. „Правильно! Давно уже пора было“. Так говорили люди своим двоюродным братьям, прячущимся в харьковском метро! Поначалу отрицание совершенного Россией преступления отрицалось иррационально - „Этого не может быть, потому что не может никогда“, но потом у пропаганды в методичках появился пункт про „8 лет“, и вот тут уже от эмпатии не осталось и следа.

А дальше, чем ужаснее были преступления российской армии - тем сильнее они отрицались агрессивно послушным большинством.