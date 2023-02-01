КАРТА | Инфляция в еврозоне снижается третий месяц подряд, но в Эстонии цены все равно растут

Таким образом, инфляция в еврозоне снижается уже третий месяц подряд. Несмотря на то, что рост цен замедлился, можно ожидать, что Европейский центральный банк в четверг все же повысит процентные ставки еще на 0,5%, так как текущее состояние все еще далеко от цели (2%).

За год больше всего выросли цены на электроэнергию (17,2%), хотя этот показатель был значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, в особенности ниже октябрьского пика (41,5%). Еда, алкоголь и табак подорожали на 14,1%, что было выше, чем в прошлые месяцы (в декабре 13,8%).

В отличии от Европы в целом, в Эстонии рост цен был выше, чем месяц до этого - 18,8%. В декабре он составил 17,5%. Рост цен по-прежнему был самым высоким в Латвии, где показатель в январе составил 21,6%.