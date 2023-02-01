01.02.2023, 16:15
ВИДЕООПРОС | Жители Нарвы: Не хватает скейт-парка, ремонта дорог и ярких домов. В остальном - все хорошо
Корреспонденты RusDelfi прошлись по улицам Нарвы и спросили у жителей и гостей города, что бы им хотелось улучшить для более комфортной и качественной жизни.
Подробности - в нашем видеоопросе!
2 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже пройдет встреча с журналистами RusDelfi и местными представителями основных политических партий, участвующих в выборах в Рийгикогу. Ждем всех желающих! Подробности - ЗДЕСЬ.