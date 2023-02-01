Солнце и ветер „победили“ газ? Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников

Согласно отчетам экспертов, в прошедшем году в ЕС на солнечную и ветряную энергетику пришлось рекордных 22% выработанной электроэнергии. Газ при этом составил примерно 20% - чуть меньше, чем в прошлом 2021 году.

По словам аналитиков Ember суммарно страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 ТВтч солнечной энергии. Это на 39 ТВтч (на 24%) больше, чем в 2021. В итоге на закупках газа было сэкономлено около 10 млрд евро.

„Новость положительная и чем-то напоминает начало 1970х годов когда войны в арабском регионе вызвали эмбарго нефти (цена за баррель поднялась с 3 до 5 долларов!), что, в свою очередь, привело к тому, что многие страны (Скандинавия, Европа) начали более активно развивать возобновляемые источники энергии.

Однако необходимо учесть один важный момент - в статье приводятся данные по производству именно электроэнергии. Но газ имеет самое широкое применение в Европе для производства тепловой энергии (в основном отопления). Например, в Эстонии мы не используем газ для производства электроэнергии уже больше 10 лет, но здания всё еще отапливаем. Точно такой же тренд наблюдается и в Европе.

Если же говорить об альтернативах газу в области тепловой энергии, то и для частных домов и для больших потребителей есть возможность внедрения тепловых насосов. В качестве источника они используют определенное количество электроэнергии, которую как раз и можно было бы получать на базе солнечной и ветряной электроэнергии. Например, в ближайшие пару лет в Таллинне как раз планируется внедрить в зоне центрального отопления два больших тепловых насоса по 100 МВт - один будет использовать остаточное тепло канализации, а второй энергию моря. И оба тепловых насоса как раз существенно снизят потребление газа в области тепловой энергии“.