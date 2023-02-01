ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | На Эстонию надвигаются морозы и снег

В четверг погоду в Эстонии определит циклон, двигающийся с северной части Беларуси в Россию. Во многих местах пройдет снег, а на островах местами мокрый снег. Ветер северный, на островах и побережье более сильный, на внутренней части материка чуть слабее. Температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов.