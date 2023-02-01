ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | На Эстонию надвигаются морозы и снег
Kairo Kiitsak
Keskkonnaagentuuri sünoptik
Погода в следующие дни порадует лыжников.
ФОТО: Fotokvadrat| Shutterstock
В последнее время погода была переменчивой, но на днях зима снова попытается вступить в свои права, пишет синоптик Кайро Кийтсак в Maaleht.
В четверг погоду в Эстонии определит циклон, двигающийся с северной части Беларуси в Россию. Во многих местах пройдет снег, а на островах местами мокрый снег. Ветер северный, на островах и побережье более сильный, на внутренней части материка чуть слабее. Температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов.