МНЕНИЕ | Путин не понял сигналы Запада

То же самое сегодня, сейчас. Из идиотского упорства, нежелания подумать, хоть на секунду, об интересах России, Путин продолжает наносить ракетные удары по Киеву и другим городом и посылать солдат на смерть около Бахмута. Более того, готовится новое наступление. Этим новым наступлением добиться чего-то хорошего невозможно. Даже если оно будет „успешным“ - российские войска продвинутся на Донбассе, то это только увеличит поставки современного оружия Украине. А если продвинутся сильно - скажем, возьмут, вдруг Киев, так можно получить и войска стран НАТО, которые начнут помогать украинцам.

Не поставляя Украине самые современные виды вооружения, Запад давал Путину очень четкий и внятный сигнал - прекрати войну, выведи войска с новоокупированных территорий и можно будет разговаривать. Своим идиотским упорством Путин убедил всех, что с ним не о чём разговаривать - он ничего не слышит. Бомбёжками мирных городов сделал выгодные для России компромиссы невозможными.

И как это всегда бывает, нежелание признать прошлые ошибки приводит к новым. Начавшиеся осенью бомбежки украинских городов и энергетической инфраструктуры - не просто преступление. Это, возможно, самая большая глупость, сделанная Путиным и военными с начала войны. Во многом именно из-за этого решено поставлять Украине тяжелую технику и, в перспективе, авиацию и ракеты дальнего действия.

Наступление на Донбассе летом - вместо прекращения, после вывода войск из под Киева и Харькова - не просто привело к гибели тысяч российских солдат, но и заметно поменяло отношение к происходящему в мире. Тем более повлияло объявление об аннексии новых частей Украины - после этого даже те на Западе, кто как-то оправдывал „спецоперацию“, вынуждены признать, что это война для захвата украинской земли.

За началом войны, ничем не спровоцированной и не оправданной, последовали другие ошибочные решения. Я думаю, что если бы, после провала наступления на Киев и Харьков в феврале-марте, Россия вывела бы войска с новоокупированных территорий, то, в итоге, могла бы сохранить за собой Крым. Сейчас это уже практически невозможно представить.

Тоже самое относится к ракетным ударам по мирным украинским городам. Я думаю, что ещё один такой удар как по Днепру и даже самым осторожным западным политикам придётся думать о том, как передать Украине оружие, чтобы наносить удары по российским аэродромам и базам. Путин не понимает, что военная помощь Украине - это результат его собственной деятельности.

Так же Путин, похоже, не понимает, что не просто сжигает деньги и жизни людей в Украине. Он уже „обеспечил“ Россию тем, что придётся много лет платить за русско-украинскую войну. Уже потеряны триста миллиардов долларов золото-валютных ресурсов - даже если они не пойдут на восстановление Украины, для России они потеряны навсегда. За возвращение на европейские рынки придётся заплатить - или продолжать платить дисконтом, который получают Китай и Индия за российские газ и нефть.

Впрочем, у Путина и его ближайшего окружения - Шойгу, Герасимова, Патрушева, Лаврова - всех тех, кто непосредственно ответственнен за подготовку и начало войны против Украины - особого выбора нет. Они не могут „уйти от власти“ - в любом случае они проведут остаток жизни либо в Гааге, как Милошевич, либо спасаясь от Гааги внутри страны. Может, лучше быть в голландской или украинской тюрьме, чем быть казненным, как Хуссейн или как Берия, теми, кто сменит тебя у власти, но и то, и другое выглядит плохо. Для них нет смысла не цепляться за власть изо всех сил. И поэтому они будут продолжать войну - это единственный способ удерживаться у власти.

Но вот у тех, кто за войну непосредственно не ответственен - у министров, у губернаторов, у чиновников, у владельцев крупнейших предприятий - выбор есть. Поддержать Путина после начала войны было ошибкой. Но продолжать поддерживать его - против интересов России, против интересов россиян - это не та же самая ошибка, это новые. Путин не остановится, сколько бы солдат он не угробил, сколько бы людей не вынудил стать беженцами, сколько бы он не „занял из будущего“. Поддерживать его очередное решение - это очередная ошибка, а не продолжение той же самой.

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