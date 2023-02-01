В Таллинне будут действовать новые предписание об обращении с отходами

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, это чрезвычайно важный шаг. „Если горсобрание утвердит эти проекты, с 1 июня Таллинн станет первым европейским городом, в котором на публичных мероприятиях разрешено использовать только многоразовую посуду. Это большой шаг в направлении того, чтобы перестать использовать посуду и приборы, которые после однократного использования становятся мусором“, - сказал Вимм.

После утверждения предписания об обращении с отходами с 1 апреля требование отдельного сбора биологических отходов распространится на всех. „Таким образом мы сократим образование смешанных бытовых отходов и увеличим долю перерабатываемых отходов. В отношении маленьких домов сохраняется возможность вместо отдельного сбора биоотходов перерабатывать их в соответствии с требованиями в компост. Биологические отходы при их отдельном сборе преобразуются в ресурс как для городских садоводов, так и для города, потому что из них можно изготавливать компост. Кроме того, их можно использовать для получения биогаза, недавно завод по производству биогаза появился и рядом с Таллинном“, - добавил Вимм.

Цель нового предписания об обращении с отходами - привести в соответствие времени требования к организации обращения с отходами и реализовать установленные в программе Таллинна по обращению с отходами на период с 2022 по 2026 год цели, к числу которых относятся сокращение образования отходов, продвижение идей повторного использования и сортировки отходов.