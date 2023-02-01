Таллинн продолжит финансово поддерживать спортсменов

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, важно постоянно поддерживать занятия спортом среди молодежи и деятельность спортивных клубов, занимающихся любительским спортом. „В этом году в рамках молодежной спортивной деятельности мы поддержим в общей сложности 162 спортивные организации, 22 449 спортсменов-любителей и 543 тренеров. Общая сумма поддержки составит 6 913 131 евро, - добавил Белобровцев. – Особенно радостно, что город в нынешнее непростое время все же нашел возможность для увеличения базовой суммы пособия на спортивную деятельность, пусть и небольшого, это задает верное направление“.

В этом году выделяемая сумма величиной 6,91 млн евро позволит увеличить базовый размер субсидии для тренеров и спортсменов-любителей до 230 евро на человека. В случае качественного спортивного клуба пособие увеличивается еще на 50 евро на одного спортсмена-любителя.

Поддержка спортивной деятельности предусмотрена для спортивных клубов и школ для организации спортивной деятельности детей, молодёжи, и людей с особыми потребностями в возрасте от 7 до 19 лет, а также лиц, признанных нетрудоспособными (по крайней мере 40%).

Субсидия на поддержку спортивной деятельности выплачивается городом с 2003 года.

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