МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: серые предвыборные кампании посредственных кандидатов

Нельзя сказать, что ничего не происходит, какая-то обязательная программа партиями все-таки отрабатывается. Но от происходящего сейчас веет серостью, банальностью, и каким-то советским равнодушием. Это особенно странно в ситуации, когда у социал-демократов и „Отечества“ проблемы с возможным прохождением в Парламент, а Eesti 200 наоборот, имеет все шансы впервые попасть в Рийгикогу, а значит должны быть как никогда активны. В связи с вышеуказанными фактами пассивность политиков выглядит странновато. Недавняя „коррида“ в СМИ между Ляэнеметсом и Рейнсалу с надуманными взаимными обвинениями выглядит как исключение лишь подтверждающее правило. Как и Евгений Осиновский, который вдруг „напал“ на митрополита ЭПЦ МП Евгения.