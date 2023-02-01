Посол США в НАТО: Киев сам примет решение о переговорах с РФ

- Мы видим, что союзники практически ежедневно контактируют с украинским военным командованием, чтобы, прежде всего, понять, каковы их требования в реальном времени. Мы делаем это с 24 февраля 2022 года. Вы знаете, что Соединенные Штаты также возглавляют Контактную группу по вопросам обороны Украины (UDCG). Это площадка, где 50 различных стран ежемесячно собираются вместе и узнают непосредственно от украинцев об их военных требованиях. Затем мы сопоставляем эти требования с тем, что союзники готовы и могут предоставить.

Я думаю, что сила этого альянса заключается в его способности преодолевать разногласия и, несмотря на них, сохранять единство. Поэтому, честно говоря, я не вижу никакого ущерба. Я вижу готовность некоторых союзников прийти на помощь и предоставить дополнительную и стратегически важную помощь украинцам прямо сейчас, в режиме реального времени.

Но реальность такова, что на протяжении всей этой войны, в течение последнего года и даже в последние дни мы смогли сплотиться. Мы смогли продемонстрировать нашу решимость обеспечить украинские вооруженные силы всем необходимым для защиты ими своей территории и готовность не сворачивать этого с пути.

Джулианна Смит: Мне посчастливилось проводить в штаб-квартире НАТО каждый день. И я могу заверить вас, что с того места, где я сижу, я ежедневно вижу только постоянное единство. Бывают ли у нас разногласия по вопросам, связанным с войной в Украине, или по каким-то другим вопросам? Безусловно. Мы все садимся за стол переговоров со своей историей. У нас разная география, разные взгляды, мы испытываем различное внутреннее давление.

Тим Себастиан: Несмотря на все разговоры о единстве НАТО, дискуссия об отправке танков Leopard 2 Украине показала значительную разобщенность между странами-членами альянса. Насколько эти публичные размолвки, на ваш взгляд, повредили имиджу НАТО в разгар крупной войны на европейском континенте?

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в эксклюзивном интервью Тиму Себастиану в программе Conflict Zone рассказала о том, как НАТО оказывает помощь Украине в отражении российской агрессии, как альянс реагирует на угрозу Кремля использовать ядерное оружие, и почему НАТО не будет подталкивать Украину к переговорам с Россией.

И в данном случае можно говорить об эволюции. С самого начала речь шла не о бронетехнике. Мы начали говорить о „Стингерах“ и „Джавелинах“, когда российские войска рвались к Киеву. Летом мы много говорили о боеприпасах. Вы помните, насколько острой была эта потребность. Во время этой войны у нас были периоды, когда мы говорили и о средствах береговой обороны.

Сейчас же мы очень сильно сосредоточены на бронетехнике и танках, потому что в разговорах с украинцами мы пришли к выводу, что должны обеспечить им возможность маневров. Чтобы они могли не только защищать свою территорию, но и закрепиться для дальнейшего успеха, предполагая, что будет еще одно контрнаступление, как с их стороны, так и, возможно, наступление со стороны россиян.

Вы слышали, как наш президент (Джо Байден. - Ред.) говорил о том, что мы активно взаимодействуем не только с правительством Германии, но и с другими союзниками, чтобы узнать, что еще мы можем передать в руки украинцев как можно скорее. Так что сейчас поворотный момент для альянса.

- Почему альянс так мало говорит о своих стратегических целях? Вы говорите: „Мы будем придерживаться определенного курса. Россия не должна победить, Украина не должна проиграть, Украина должна быть в состоянии защитить себя“. Есть ли у вас конкретное видение того, какие цели в этой войне должны быть у Украины?

- Я думаю, что стратегические цели внутри альянса НАТО предельно ясны. Мы очень четко заявили в публичных заявлениях, декларациях, коммюнике саммитов, пресс-релизах и во всем остальном, что мы сосредоточены, во-первых, на том, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и обеспечить потребности в безопасности наших союзников по НАТО. Во-вторых, мы будем продолжать оказывать индивидуальную поддержку народу Украины и украинским вооруженным силам.