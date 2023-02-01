Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам по делу о „военных фейках“

Суд признал Невзорова виновным в распространении „фейков“ о российской армии по мотивам политической ненависти (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо заочных восьми лет колонии, суд запретил Невзорову администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Срок наказания журналисту будет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадации. Невзоров сказал телеграм-каналу „Можем объяснить“, что возвращаться в Россию не планирует (уехал с женой еще в марте 2022 года) и думает, что „России не будет через 9 лет“ (вчера обвинение запрашивало для него 9 лет лишения свободы).

По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в инстаграме и ютубе „заведомо ложную информацию“ об умышленном обстреле российской армией роддома в Мариуполе.

„Публикации [Невзорова] сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений“, - говорилось в пресс-релизе Следственного комитета России.

9 марта украинские власти и западные СМИ сообщили об обстреле роддома и детской больницы в Мариуполе. В результате погибли трое мирных жителей, включая ребенка, еще 17 человек получили ранения.

Российские власти называют эти события „фейками“, игнорируя многочисленные свидетельства иностранных журналистов и выводы международных правозащитных организаций.

Адвокаты Невзорова просили суд вынести ему оправдательный приговор, указывая, что он использовал информацию из открытых источников. Обвинение требовало приговорить журналиста к девяти годам колонии.

Невзорова судили заочно, поскольку он находится за границей. В июне стало известно, что журналист получил украинское гражданство.

Дело против Невзорова возбудили в конце марта 2022 года. В апреле минюст объявил журналиста „иноагентом“, а в мае он был объявлен в розыск и заочно арестован.