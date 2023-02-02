В 2022 году на эстонских железных дорогах произошло 12 несчастных случаев
В 2022 году на железных дорогах Эстонии произошло 12 происшествий, связанных с общественной безопасностью железных дорог, из них 10 столкновений произошли между транспортным средством и поездом на железнодорожных переездах и 2 инцидента связаны со столкновением поезда и находящегося на железной дороге человека. Как итог, в инцидентах погиб один человек и 15 получили повреждения.
„Анализ несчастных случаев показывает, что нужно больше заниматься проблематикой пересечения железнодорожных переездов. В прошлом году было больше, чем обычно, столкновений автомобилей и поездов, которые происходили исключительно на железнодорожных переездах, регулируемых дорожными знаками. Это говорит о снижении осведомленности автомобилистов об опасности железнодорожных переездов. Также беспокойство вызывают ситуации, когда существует риск возможной аварии, в результате которой человек может получить тяжелые травмы или даже погибнуть. Железнодорожные компании регистрируют опасные ситуации, когда участник дорожного движения пересек переезд прямо перед поездом или остановился в опасной близости от него. В 2022 году было зарегистрировано 77 таких случаев“, — прокомментировала ситуацию руководитель железнодорожного департамента TTJA Кади Завадскис.
Распределение несчастных случаев по уездам в 2022 году выглядит следующим образом:
2 в Тартумаа;
2 в Харьюмаа;
2 в Ида-Вирумаа;
2 в Ярвамаа;
2 в Вильяндимаа;
1 в Йыгевамаа;
1 в Вырумаа.
Все инциденты произошли на пешеходном железнодорожном переходе или переезде. В рамках рассмотрения дел было установлено, что практически все причины были связаны с невнимательностью участника дорожного движения, неправильной скоростью движения или посторонними действиями, в связи с чем, участник дорожного движения не убедился в безопасности пересечения железнодорожного переезда.
„Анализ опасных ситуаций показал, что они возникают в основном с пешеходами, а также с водителями и велосипедистами. В связи со строительными работами, связанными с железными дорогами, менялась организация движения на железнодорожных переездах и возникали опасные ситуации, когда водители не соблюдали предписания дорожных знаков и не убеждались в том, чтобы пересечение железнодорожного переезда было безопасным. Внимательность машинистов предотвратила эти аварии, но важно напомнить участникам дорожного движения, что последствия аварий на железной дороге во много раз больше, чем в других дорожно-транспортных происшествиях“, — добавила Завадскис.
При приближении к железнодорожному переезду:
• Снизьте скорость, чтобы при необходимости остановить автомобиль;
• Следите за дорожными знаками и светофорами;
• Смотрите по сторонам, слушайте и будьте внимательны, убедитесь, что продолжать движение безопасно;
• Всегда уступайте дорогу приближающемуся железнодорожному транспортному средству!
Запрещено пересекать железные дороги вне перехода или железнодорожного переезда. На железнодорожном переезде следует быть особенно осторожным в условиях плохой видимости (например, в темноте, при сильном дожде, слепящем солнце), а также при скользкой дороге. Водители должны учитывать более длинный тормозной путь транспортного средства на скользкой дороге и начинать снижать скорость транспортного средства задолго до приближения к железнодорожному переезду.