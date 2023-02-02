В 2022 году на эстонских железных дорогах произошло 12 несчастных случаев

„Анализ несчастных случаев показывает, что нужно больше заниматься проблематикой пересечения железнодорожных переездов. В прошлом году было больше, чем обычно, столкновений автомобилей и поездов, которые происходили исключительно на железнодорожных переездах, регулируемых дорожными знаками. Это говорит о снижении осведомленности автомобилистов об опасности железнодорожных переездов. Также беспокойство вызывают ситуации, когда существует риск возможной аварии, в результате которой человек может получить тяжелые травмы или даже погибнуть. Железнодорожные компании регистрируют опасные ситуации, когда участник дорожного движения пересек переезд прямо перед поездом или остановился в опасной близости от него. В 2022 году было зарегистрировано 77 таких случаев“, — прокомментировала ситуацию руководитель железнодорожного департамента TTJA Кади Завадскис.

Распределение несчастных случаев по уездам в 2022 году выглядит следующим образом:

2 в Тартумаа;

2 в Харьюмаа;

2 в Ида-Вирумаа;

2 в Ярвамаа;

2 в Вильяндимаа;

1 в Йыгевамаа;

1 в Вырумаа.

Все инциденты произошли на пешеходном железнодорожном переходе или переезде. В рамках рассмотрения дел было установлено, что практически все причины были связаны с невнимательностью участника дорожного движения, неправильной скоростью движения или посторонними действиями, в связи с чем, участник дорожного движения не убедился в безопасности пересечения железнодорожного переезда.