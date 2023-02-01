01.02.2023, 14:26
Умер старейший участник Олимпийских игр
ФОТО: | Scanpix
Старейший из остававшихся в живых участников Олимпийских игр уругваец Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет. Об этом Die Welt сообщила его дочь Магдалена.
„Он снял капитанскую повязку и покинул корабль“, — сказала Магдалена. По ее словам, он просто мирно заснул и не проснулся.
Сьенра выступал на Олимпиаде 1948 года в Лондоне в парусном спорте, где занял шестое место, пишет РБК.
После его смерти старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал Вильгельм Бюзинг, двукратный призер Олимпиады 1952 года в конном спорте. Сейчас ему 101 год.