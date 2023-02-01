Умер старейший участник Олимпийских игр

„Он снял капитанскую повязку и покинул корабль“, — сказала Магдалена. По ее словам, он просто мирно заснул и не проснулся.



Сьенра выступал на Олимпиаде 1948 года в Лондоне в парусном спорте, где занял шестое место, пишет РБК.



После его смерти старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал Вильгельм Бюзинг, двукратный призер Олимпиады 1952 года в конном спорте. Сейчас ему 101 год.