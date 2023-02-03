Количество кибератак на жителей Эстонии вновь возросло: как распознать мошенничество и другие киберугрозы?

Чаще всего эстоноземельцы становятся жертвами вредоносных программ, фишинга и других мошеннических схем, наносящих прямой экономический ущерб. В декабре Netivalvur пришлось более 6000 раз реагировать на попытки фишинга, причем в течение прошлого года в полицию поступило всего около 750 сообщений о случаях инвестиционного и банковского мошенничества. Общая сумма ущерба от мошенничества, о случаях которого пострадавшие сообщили в Департамент полиции и пограничной охраны, превысила 5 миллионов евро.

„Хотя некоторые виды мошенничества и киберугроз являются изощренными, в действительности значительная их часть довольно незамысловата. Мошенники и другие киберпреступники пытаются воспользоваться неосведомленностью людей, внушить им беспочвенный страх или пообещать некое вознаграждение, что приводит к потере бдительности“, сказал Меэлис Сеэр, менеджер Elisa по новым услугам. „Прискорбно, что простые мошеннические схемы все еще работают, но это также означает, что вы можете многое сделать, чтобы защитить себя“.

По словам Сеэра, лучший способ защитить себя от мошенничества, вредоносных программ и других угроз – это понимать, когда что-то реально, а когда за э-письмом в вашем почтовом ящике, сообщением на страничке Facebook, неожиданным телефонным звонком или ссылкой, которую вы видите в интернете, кроются чьи-то недобрые намерения. Хотя преступники постоянно меняют свои подходы, есть пять признаков опасности, о которых нужно помнить всегда, отмечает эксперт.

Небрежный язык

Мошеннические письма и звонки обычно поступают с сомнительных адресов э-почты или неизвестных телефонных номеров. Хотя это должно быть тревожным сигналом, самым явным признаком опасности, по мнению Сеэра, являются странности в речи. Например, если отправитель письма или сообщения утверждает, что он из известной эстонской компании, но текст полон орфографических ошибок, странных формулировок и англоязычных фраз, вы можете быть уверены, что это мошенничество.

Слишком сладкие обещания