Количество кибератак на жителей Эстонии вновь возросло: как распознать мошенничество и другие киберугрозы?(1)
Мошенничество, вредоносные программы и другие киберугрозы не подают признаков ослабления в Эстонии – в прошлом году количество инцидентов росло каждый месяц, например только в декабре услуга Elisa Netivalvur смогла остановить около 68 000 киберугроз. В декабре количество атак увеличилось почти на 15% по сравнению с предыдущим месяцем.
Чаще всего эстоноземельцы становятся жертвами вредоносных программ, фишинга и других мошеннических схем, наносящих прямой экономический ущерб. В декабре Netivalvur пришлось более 6000 раз реагировать на попытки фишинга, причем в течение прошлого года в полицию поступило всего около 750 сообщений о случаях инвестиционного и банковского мошенничества. Общая сумма ущерба от мошенничества, о случаях которого пострадавшие сообщили в Департамент полиции и пограничной охраны, превысила 5 миллионов евро.
„Хотя некоторые виды мошенничества и киберугроз являются изощренными, в действительности значительная их часть довольно незамысловата. Мошенники и другие киберпреступники пытаются воспользоваться неосведомленностью людей, внушить им беспочвенный страх или пообещать некое вознаграждение, что приводит к потере бдительности“, сказал Меэлис Сеэр, менеджер Elisa по новым услугам. „Прискорбно, что простые мошеннические схемы все еще работают, но это также означает, что вы можете многое сделать, чтобы защитить себя“.
По словам Сеэра, лучший способ защитить себя от мошенничества, вредоносных программ и других угроз – это понимать, когда что-то реально, а когда за э-письмом в вашем почтовом ящике, сообщением на страничке Facebook, неожиданным телефонным звонком или ссылкой, которую вы видите в интернете, кроются чьи-то недобрые намерения. Хотя преступники постоянно меняют свои подходы, есть пять признаков опасности, о которых нужно помнить всегда, отмечает эксперт.
Небрежный язык
Мошеннические письма и звонки обычно поступают с сомнительных адресов э-почты или неизвестных телефонных номеров. Хотя это должно быть тревожным сигналом, самым явным признаком опасности, по мнению Сеэра, являются странности в речи. Например, если отправитель письма или сообщения утверждает, что он из известной эстонской компании, но текст полон орфографических ошибок, странных формулировок и англоязычных фраз, вы можете быть уверены, что это мошенничество.
Слишком сладкие обещания
Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, ложь. Сеэр предостерегает от распространяемых через Facebook фальшивых-фишинговых лотерей, слишком заманчивых льготных предложений, обещаний выслать бесплатные товары или выплатить внезапные крупные выигрыши. „Если Facebook-страничка или э-письмо с вроде бы известным именем обещает деньги за посещение сайта или участие в розыгрыше призов, например, роскошного автомобиля, то это наиболее вероятно сделано для того, чтобы заставить вас посетить среду, зараженную вредоносными программами“, предупреждает он.
Необычный канал общения
Опасным признаком является также контакт через канал общения, который на самом деле не используется таким образом компанией или учреждением. Сеэр подчеркивает, что банк никогда не отправит сообщение клиенту в Facebook Messenger для решения проблемы, равно как и не отправит э-письмо со ссылкой для подтверждения персональных данных или раскрытия преступления. Если предлагаемый способ общения кажется необычным, стоит проявить бдительность и самостоятельно связаться с указанным учреждением по официальным каналам, чтобы убедиться в происходящем – хорошим вариантом является, например, официальный телефонный номер.
Расплывчатые и неправильные логотипы
Злоумышленники онлайн часто стараются действовать просто и быстро, они небрежны и не обращают особого внимания на детали. Так, мошеннические э-письма с официальным тоном могут содержать размытые или старые логотипы, их аккаунты в социальных сетях могут быть украшены нестандартными визуальными эффектами, а имена и названия часто бывают переведены на эстонский язык с помощью программ автоматического перевода. Некоторые мошеннические сайты способны в точности повторить оригинал, но в любом случае нужно обратить внимание на оформление открывшейся странички.
Необычные интернет-адреса
В дополнение к вышесказанному, Сеэр рекомендует вчитываться в адреса сайтов, на которые вас просят перейти при получении сообщения с подозрительным содержанием. „Если вы точно знаете правильный адрес сайта компании, в нашем случае это elisa.ee, то вы не должны переходить на сайт с адресом pay-as-you-go-bikes-elseatelekommunikatsioonilt.tv“, сказал Сеэр. „Но выявить поддельные домены не всегда легко – иногда различия настолько малы, что их трудно заметить. Тем не менее стоит хотя бы попытаться проверить подлинность адреса, прежде чем нажимать на ссылку“.
„Важно сохранять бдительность, быть немного скептичным, использовать такие меры защиты, как антивирус или Elisa Netivalvur, быть в курсе новостей и убедиться, что пожилые родственники и друзья, которые хуже разбираются в интернете, знают о распространенных методах защиты“, добавил Сеэр. „Не нужно облегчать жизнь злоумышленникам – количество угроз растет, поэтому стоит быть осторожным“.