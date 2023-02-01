Последствия роста цен? В магазинах участились кражи

В прошлом году в магазинах Эстонии было зарегистрировано более 7000 краж. По сравнению с позапрошлым годом число краж выросло на 4%, при этом в последнем квартале – на 7,5% и в декабре – на целых 15%. Воры проявляют активность и в начале этого года.